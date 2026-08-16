Un albañil argentino habla claro sobre el problema del sector en España: "¿Estamos haciendo lo suficiente para que los jóvenes quieran aprender el oficio?"

El sector de la construcción es duro. Tan solo hace falta salir a la calle en determinadas fechas del año para darse cuenta de que no todo el mundo estaría capacitado para trabajar a la intemperie con el calor abrasador del sol en verano o el frío del invierno.

Este es uno de los motivos que explican el problema al que se enfrenta la obra en la actualidad: la falta de relevo generacional. Si en 2014 el porcentaje de trabajadores mayores de 55 años era del 12,1%, hoy llega al 22%, mientras que los jóvenes poco a poco van reduciendo su presencia, ahora por debajo del 11%, según los datos del INE.

Un obrero sofocado por el calor en Ourense. / Iñaki Osorio / FDV

Además, mientras que hace algo más de una década la edad media del trabajador era de 42,4 años hoy lo es de 45,1 años. Este dato en si mismo no es alarmante, pero muestra la clara tendencia que invita a pensar en que en algún momento deberá de llegar una remodelación del ramo profesional.

El problema desde dentro

Esta es una realidad que saben muy bien los principales protagonistas de esta historia, los albañiles, que ven como su trabajo va quedándose cada vez más recluido entre menos personas. Así mismo lo apunta un profesional argentino del sector, Matías Armani, que llegó hace 20 años a Marbella y ha podido observar la evolución de los últimos años.

Dos obreros trabajando en una construcción de viviendas / Arturo Jiménez / Arturo Jiménez / Arturo Jiménez

"Lo veo todos los días. Hay muchísimo trabajo pero cada vez cuesta más conseguir gente de oficio, con experiencia", reflexiona. Hace referencia a la capacidad de resolver problemas, organizar y coordinar con otros gremios, capacidades que han ido en disminución.

"Llevo muchos años en construcción y puedo asegurar que un buen profesional hoy vale muchísimo", añade destacando algo importante pero difícil de conseguir porque requiere de constancia: la confianza que deposita el cliente.

Finalmente, se pregunta "si España necesita tanta mano de obra, ¿estamos haciendo lo suficiente para que los jóvenes quieran aprender el oficio? Quizás el problema es que no estamos formando buenos profesionales porque es algo que lleva tiempo", poniendo acento en que quizás "los sueldos no compensan".

Según Adecco, en 2024 el sueldo medio en España está en los 1.875 euros mensuales brutos, mientras que en 2014 era de 1.630 euros. Esto significa que han aumentado un 15% en una década, un dato engañoso porque el coste de vida general del país también ha aumentado, un 23,5%, y ha provocado una pérdida de capacidad económica del gremio de cerca del 7%.