De albañil a agricultor: el joven español que gana 2.500 € al mes en el campo

Cansado del extenuante ritmo del sector de la construcción y de unos sueldos más bajos de lo deseado, Sebastián, un joven español que pasó bastantes años entre andamios, ha decidido cambiar de vida y apsotar por la agricultura. Hoy, después de analizar los resultados de esta transformación, asegura que su elección le ha permitido ganar más dinero y disfrutar de un trabajo mucho más llevadero en lo físico.

"En la obra puedes ganar unos 1.500 euros al mes, pero en el campo, si la cosecha va bien, mínimo 2.500. Y sin ser tan duro físicamente", explica el joven en declaraciones que ahora recoge El Español.

Para Sebastián, el esfuerzo diario de la construcción no compensa frente a las posibilidades que ofrece la agricultura moderna, especialmente con la ayuda de los invernaderos.

En estos momentos, este afortunado agricultor combina un empleo matinal con el cultivo vespertino de la finca familiar, donde piensa ya en montar su propio invernadero en el futuro: "si tienes bastante terreno, puedes ir rotando cultivos. Mientras una finca cría, en otra recoges y así siempre tienes algo que vender".

Ahora bien, reconoce que el trabajo de campo por supuesto conlleva riesgos: el calor extremo en verano, la importante inversión inicial que hay que hacer en infraestructuras, la incertidumbre de la meteorología...

"El metro de invernadero está a 1,5 euros y te dura 3 o 4 años. Si pierdes una cosecha, lo acabas perdiendo todo", asegura.

Pese a todas las dificultades, Sebastián es un ejemplo más de los muchos jóvenes que apuestan en pleno 2025 por la agricultura, en mayor o menor medida. Y es que es una forma de vida que te ofrece independencia y estabilidad fuera de las grandes ciudades. Es por ello que no podemos echar por tierra, nunca mejor dicho, la labor de quienes nos alimentan.