Alba Flores, ganadora de un Goya, sobre su cambio a la comida vegetariana: "No fue tan difícil"

El cine español ha estado de celebración este fin de semana con la gala de los premios Goya desde Barcelona. La festividad de la academia española ha servido para determinar cuál es la mejor película del año pasado, así como el mejor sonido, actor y actriz, etcétera.

Una de las premiadas fue Alba Flores, que recibió el galardón a la Mejor canción original, junto con Silvia Pérez Cruz, por la banda sonora de 'Flores para Antonio', un documental sobre la figura de su padre, el compositor y artista, Antonio Flores, que murió a los 34 años tras caer en depresión por la muerte de su madre, la flamenca Lola Flores.

Por eso, es un buen momento para recordar ciertos aspectos de la vida de la actriz madrileña, como su alimentación. Flores decidió cambiar su perspectiva sobre la comida y dejar la dieta omnívora para convertirse al vegetarianismo.

BARCELONA, 28/02/2026.- La actriz Alba Flores tras recibir el Goya a mejor canción original por ´Flores para Antonio´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez / Alberto Estévez / EFE

La carrera de la hija del artista explotó gracias a series como 'Vis a vis' o 'La Casa de Papel', donde encarnó el personaje de Nairobi y enamoró a medio mundo con su manera de reflejar las emociones de la ladrona de bancos.

Respecto a la comida, aseguraba que no había sido tan complicado el hecho de dejar de comer productos derivados de los animales: "Me he informado y no quiero contribuir con la industria de la carne", revelaba en una entrevista para 'Vanity Fair'.

De hecho, aseguraba en una colaboración con la asociación en defensa de los animales PETA que "se siente mucho mejor comiendo vegetales, legumbres y granos" y que, por lo tanto, "decidió que quería cambiar y no fue tan difícil".

Los restaurantes vegetarianos se multiplican en las grandes ciudades / ·

Con ello, la actriz quería demostrar que se puede seguir una dieta vegetariana sin necesidad de caer en el aburrimiento y los clichés que la acompañan. En España viven cerca de 700.000 personas que se consideran vegetarianas, aunque dentro de este grupo existen otros subgrupos que incluyen, por ejemplo, el pescado en su dieta, como los flexiterianos, según revela el informe 'The Green Revolution', elaborado por la consultora Lantern.

En este sentido, el país donde viven más vegetarianos sería Alemania, con el 3,4% de su población, seguido de Suecia, con el 2,9%, y el Reino Unido, con un 2,4%. España se situaría en quinta posición. Si ese extrapolan los datos al conjunto del mundo, India es el país donde más vegetarianos hay, de lejos, con entre un 20 y un 39% de su población, seguido de México (19%) y Brasil (14%), según los datos de la revista CEOWorld.