Alba Carrillo se postula como sustituta de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en las Campanadas

Hace unos días, Andreu Buenafuente anunció en redes sociales que no podría presentar las Campanadas 2025-2026 en La 1 por motivos de salud: "No creo que tenga que acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz".

De la misma forma, el ente público informó que los presentadores causarían baja para la noche de fin de año. "Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales. Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las Campanadas".

No es la primera vez que RTVE debe afrontar un cambio de última hora. En 2021, la cadena pública tuvo que sustituir a Ana Obregón por Jacob Petrus. La televisiva fue baja por COVID, y el presentador de 'Aquí la Tierra' fue la pareja de Anne Igartiburu en las Campanadas.

En este contexto, los estudios de Prado del Rey tienen poco más dos semanas para organizar las uvas. En primer lugar, RTVE debe buscar una pareja sustituta para el matrimonio de humoristas.

Entre los nombres más destacados, la opción más conservadora sería apostar por Ramón García y Anne Igartiburu, una de las parejas más icónicas de la televisión para dar la bienvenida al Año Nuevo.

No obstante, la solución podría estar dentro de las últimas incorporaciones del ente público. Recientemente, Paula Vázquez y Jesús Vázquez han sido anunciados como nuevos presentadores del Benidorm Fest 2026.

Otra opción sería apostar por los jueces de MasterChef, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Los cocineros forman parte de los rostros más populares de la cadena, y ya presentaron las Campanadas en 2016 junto a Anne Igartiburu.

Finalmente, Alba Carrillo también se ha postulado como sustituta a través de las historias de Instagram: "Yo me postulo junto a todos mis compañeros de 'Hasta el fin del mundo' para presentar las campanadas en RTVE".