Alba Carrillo sentencia a Feliciano López: "No te puedes enamorar de un facha"

La relación entre Alba Carrillo y Feliciano López fue una de las más comentadas del panorama mediático, y aún hoy sigue generando interés, a pesar de que su separación tuvo lugar en 2016. La pareja se casó en 2015, en Toledo, siendo una de las bodas más mediáticas y seguidas por la prensa del corazón, pero un año después el extenista le pidió el divorcio.

La decisión dejó totalmente descolocada a la colaboradora de televisión, debido a que estaba totalmente enamorada de él. En el día de ayer, acudió a los estudios de la Cadena SER para estar presente en el programa de 'Hoy por Hoy', presentado por Àngels Barceló, con el objetivo de volver a hablar sobre su historia de amor con Feliciano.

La modelo confesó que no entiende por qué se casó con el extenista: "Éramos dos mundos totalmente diferentes, eso estaba abocado al fracaso desde el día uno, no entiendo por qué hice eso". No obstante, no se dio cuenta hasta que han pasado varios años de la ruptura.

Alba no tuvo dudas en declarar en los micrófonos de la Cadena SER que "no te puedes enamorar de un facha", ya que "no puedo compartir la vida con una persona que no comparta mi ideología".

Aparte, consideró que iba a ser muy difícil la convivencia si llegan a tener un hijo: "Lo de coger al niño y llevarlo a los toros...".

Una acción que no le hubiese hecho nada de gracia, pero a pesar de no tener un hijo, Alba ya aseguró que durante los cuatro años de relación con él había tenido "muchas discusiones".

La hija de Lucía Pariente señaló que "mira si era facha que ni con polvos si se volvió rojo. Es que hay fachas polvorientos. Para un momento loco, si no me habla de nada, sí".

Sobre la diferencia que hay entre las mujeres de los deportistas y ella, comentó que "lo de la discreción, que se ve como una cosa positiva, a mí me parece un horror… ellas no hablan, el adjetivo discreta es como algo muy positivo en las mujeres".