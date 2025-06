Alba Carrillo explota contra Feliciano López: "Era muy facha"

Alba Carrillo se ha vuelto a pronunciar en relación a su matrimonio fallido con Feliciano López. La presentadora televisiva, que se convertido en la presentadora de 'Jugando con fuego: España', un reality que aterriza este 13 de junio en Netflix, ha colaborado en prácticamente todos los programas del corazón, Supervivientes, Gran Hermano, Bake Off, entre ellos. 'El País' ha hablado con ella no sólo sobre este lanzamiento, sino también por su experiencia en el amor, en el que solo duró un año casada con Feliciano López.

La relación entre ambas figuras públicas es una de las relaciones que más se ha hablado. La exconcursante de 'Supervivientes' estuvo casada con el extenista durante un año. Sin embargo, la tertuliana no ha dudado en 'azotar' de nuevo al que fuera su marido.

"Tuve una pareja de derechas y no llegamos ni al primer año de casados. Era muy facha. Lo es, lo es. De ahí vienen parte de nuestros problemas. He tenido muchas movidas con él por temas políticos", aseguraba a 'El País' la propia Alba Carrillo recordando algunos de los episodios de su matrimonio con el extenista, explica.

Lejos de esconder su posicionamiento, Alba lo subraya. “Soy de izquierdas. Vengo de una familia bastante de derechas, pero que ha tendido a moderarse. Se lo digo mucho a mi madre: ‘Me encanta cómo has evolucionado’. Gracias a Dios se puede evolucionar y mi familia es un claro ejemplo de ello”, afirma.

Un nuevo proyecto

Una semana en la que estará al mando de este nuevo espacio de Netflix en el que un grupo de solteros y solteras se reúne en una isla paradisiaca con la esperanza de que surjan la chispa y el amor. Para ganar, tendrán que renunciar al sexo y a cualquier tipo de contacto íntimo.

"Lo grabamos el año pasado y no sabíamos cuándo se iba a emitir. Hemos tenido mucha suerte porque va a estar muy bien para este calor asfixiante", dice. Para Carrillo, su historia con el amor ha sido afortunada.

La espontaneidad de Alba Carrillo es una de sus esencias y durante toda la entrevista afirma haber estado en busca de la estabilidad. Reconoce que se ha auto saboteado más de una vez, aunque probablemente se aburriría, y que ya no tolera relaciones que no funcionan: “No mantengo muertos”. En sus primeras citas habla abiertamente de política para evitar sorpresas: “No te imaginas la cantidad de tíos con banderitas de España en la muñeca que me dicen que no son tan de derechas”, afirma.

"Yo he tenido suerte en el amor porque he querido mucho y me han querido mucho. Pero no espero a morir. Hay gente que mantiene relaciones que están muertas. Cuando veo que la cosa no funciona, prefiero estar sola o buscar a otra persona. No mantengo muertos", concluye.