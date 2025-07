Alba Carrillo se mofa de las infidelidades del pasado en pleno San Fermín: "De cuernos soy especialista"

La fiesta más esperada de España ya ha comenzado: los Sanfermines. Esta celebración, reconocida en todo el mundo, no solo destaca por sus emocionantes encierros, sino también por el ambiente festivo que llena cada rincón de las calles de Pamplona.

Por ello, RTVE ha desplegado un amplio dispositivo informativo para acercar al público todos los detalles de los Sanfermines. A través de sus distintos canales, la cadena pública ofrece una cobertura completa que incluye retransmisiones en directo de los encierros, reportajes especiales, entrevistas con protagonistas.

En el quinto encierro de la semana, protagonizado por la ganadería de Jandilla, el programa 'Vive San Fermín' ha contado con la presencia de Alba Carrillo y Alberto Guzmán, colaboradores de 'D Corazón'.

La colaboradora de televisión expresó una gran ilusión por presenciar, por primera vez en su vida, un encierro en las calles de Pamplona. "Es mi primera vez aquí. Ya tengo pocas oportunidades de primeras veces, así que estoy emocionada".

La modelo reconoció antes de todo que "quiero ver qué pasa. Creo que me voy a emocionar. Yo soy muy sensible y esto me va a emocionar".

Al instante, Guzmán bromeó diciendo que "llevamos dos días de Sanfermines y le ha sentado el blanco y rojo como a nadie. El año pasado no pudimos venir. Esto hay que vivirlo".

Uno de los momentos más comentados ha sido cuando el reportero lanzó una pregunta cargada de picardía: "Decías que tú sabes mucho de cuernos, ¿no?".

La modelo, sin perder el sentido del humor, respondió: "De cuernos soy especialista, pero normalmente yo no iba corriendo delante. Yo me enteraba la última". La colaboradora de televisión concluyó: "¡Viva San Fermín!".