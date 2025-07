Alba Carrillo, contundente tras las críticas a Georgina Rodríguez por su vestimenta

Desde que Georgina Rodríguez empezó a salir con Cristiano Ronaldo en 2016, la influencer está en el punto de mira. La última polémica en la que se ha visto envuelta ha sido a causa de su vestimenta a la hora de visitar el Santuario de Fátima, debido a que el atuendo era demasiado provocativo, según señalaron algunas personas.

La pareja del exjugador del Real Madrid decidió acudir a misa con un vestido ajustado, enseñando los hombros y con gorra. La vestimenta de la española está generando mucho debate. Por ello, está siendo el tema principal de varios programas de televisión.

En 'D Corazón', la colaboradora Alba Carrillo sorprendió a todos con su opinión sobre lo ocurrido, pero antes Anne Igartiburu, presentadora del formato de Televisión española, declaró que "el deporte nacional es criticar".

Por otro lado, Marta Bolonio fue más contundente con la pareja del futbolista, ya que considera que es "inadmisible" que llevase puesta una gorra dentro del Santuario de Fátima.

En ese instante, Alba no dudó en entrar de lleno al debate: "Con el calor que hace, chica, ella entrará a ver a su dios como quiera". Una opinión que puso en duda Bonolio, pues "en los templos siempre hace fresquito. Así que lo de la gorra no le hacía falta".

Por esta razón, explicó que "no debes ir con la cabeza cubierta", ni "con los hombres destapados". Sin embargo, admitió que "la Iglesia se está relajando".

Después de escuchar las declaraciones de Bonolio, Alba no dudó en defenderla: "Pero, qué queréis ¿Que se ponga un burka? Es que no entiendo. Debe ser al revés, hay que occidentalizarse en ese tipo de cosas y no taparnos más".