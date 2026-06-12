Alba Carrillo compara el acto del Papa León XIV en el Santiago Bernabéu con el de la Sagrada Familia: "Menos mal"

La visita del Papa León XIV ha despertado todo tipo de pasiones en España. A pesar de que el pontífice únicamente ha acudido a tres lugares del país, Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, el éxito ha sido absoluto, sobre todo en dos de las ceremonias que llevó a cabo.

Una de ellas se celebró en el Santiago Bernabéu y la otra en la Sagrada Familia, donde dejó una imagen para el recuerdo de todos los barceloneses al bendecir la Torre de Jesucristo en la basílica.

Las comparaciones son odiosas, pero muchos programas de televisión han querido comparar los dos actos del Papa León XIV, algo que ha generado diversidad de opiniones.

Uno de los formatos que trató el tema fue 'El Sótano', en el canal TEN, donde la presentadora es Alba Carrillo.

La televisiva se mostró indignada con la puesta de escena del Papa León XIV en el feudo del Real Madrid y llegó a calificar la ceremonia como "espectáculo bochornoso". Unas palabras que expresó antes de ver lo que iba a pasar en la Ciudad Condal.

Después de ver la ceremonia del Papa León XIV en la Sagrada Familia, la presentadora de 'El Sótano' no dudó en reconocer que fue mucho mejor que la organizada en la capital de España, algo que piensa la mayoría de los ciudadanos españoles.

Barcelona 10/06/2026 Sociedad Fuegos y luces en Sagrada Familia. AUTOR: JORDI OTIX / JORDI OTX / PIM

Si que es verdad que no es lo mismo organizar este tipo de actos en un campo de fútbol, aunque sea en el Santiago Bernabéu, uno de los estadios más imponentes del mundo, que en la Sagrada Familia.

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Por esta razón, la televisiva no se mordió la lengua para decir: "Si comparamos el 'show' bochornoso del Santiago Bernabéu con esto, menos mal que el Papa se irá con otra mentalidad".