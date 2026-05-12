Alba Carrillo alza la voz contra TVE: "No voy a vivir de rodillas"

Alba Carrillo está en boca de todos por atacar directamente al nuevo formato de Televisión Española: 'MasterChef Legends'. La colaboradora de televisión no entiende la participación de Paz Vega, sobre todo por la cantidad de deudas que tiene con Hacienda, pero tampoco la presencia de la creadora de contenido Ofelia Hentschel, quien instó en sus redes sociales a dejar de pagar impuestos en España porque "no están sirviendo de nada".

Las declaraciones de la expareja de Feliciano López no pasaron desapercibidas para el ente público y fue llamada a la atención. Cabe recordar que es colaboradora del programa 'D Corazón', presentado por Anne Igartiburu y Javi Hoyos, pero ella le da absolutamente igual: "Si me quedo sin trabajo, encantada. No me amordazan por 4 perras, y mucho menos por decir la verdad en la televisión pública".

Ayer, la colaboradora reapareció en 'El Sótano Club', programa que presenta con el creador de contenido Carlos Peguer, donde habló sobre lo que había sucedido en los últimos días con la cadena pública. No dudó un instante en defender su alegato, ya que sus palabras nacen de su responsabilidad como ciudadana y no únicamente desde su faceta televisiva.

En primer lugar, Alba quiso dejar claro que "quiero a TVE, pero soy ciudadana y creo en el derecho a la libertad de expresión".

Alba Carrillo. / Archivo

Sobre la polémica con 'MasterChef Legends', la colaboradora fue contundente: "Todos sabemos lo que pasa con 'Masterchef', hay muchas cosas que se cuentan y me parece fortísimo que Macarena Rey siga enriqueciéndose a costa de todo. Esto lo dice una ciudadana, no una trabajadora de TVE. No es conflicto, es conciencia de clase".

A pesar de las consecuencias que puede tener, la colaboradora de 'D Corazón' no piensa en morderse la lengua para decir lo que piensa: "Y que me llamen al orden, mala, mala, mala, como si yo fuera una niña que hay que censurar, no lo voy a consentir".

"Soy una mujer autónoma que paga impuestos y quiero mejoras en sanidad, educación, sanidad animal, carreteras, infraestructuras", señaló en 'El Sótano Club'.

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Por último, aseguró que "no voy a aceptar que ahora la derechita cobarde quiera hacerse cargo de lo que he dicho para criticar porque sigo pensando lo mismo. De hecho, pienso que se acabaron los sobres en B, los temas de las cajas B de los partidos, se acabó".