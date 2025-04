La alarmante predicción de Niño Becerra: "Se puede llegar a una situación covid"

La semana pasada, Donald Trump anunció una imposición de aranceles para diferentes países, excepto para Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte, puesto que considera que esos países ya sufren severas sanciones económicas.

Esto creó una confrontación con China y generó una fuerte caída de las bolsas. Sin embargo, tras pausarse la segunda subida de aranceles, Wall Street obtuvo ganancias históricas.

Sobre esto se ha pronunciado Santiago Niño Becerra, un reconocido economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, en 'Revolució 4.0'.

El profesor ha explicado que no se cree que "la economía de un país que representa más o menos la cuarta parte de la economía mundial, esté en las manos de un señor que hoy te dice una cosa y mañana otra. No me lo creo".

El economista tiene claro que Trump es un empresario que está acostumbrado a hacer negociaciones muy duras, pero que las quiere hacer cara a cara: "Lo que quiere es llegar a una negociación país a país, punto por punto y partida por partida (...) El problema es que este tipo de negociaciones son muy largas".

Niño Becerra no está preocupado de que las bolsas bajen porque "la bolsa está llena de dinero caliente inyectado gratis por los Bancos Centrales entre 2009 y 2018".

Si no, que "el problema es que como esto no se entiende, crea un pánico y frena otras cosas. Lo más importante es que se llegue a paralizar el comercio internacional (...) El impacto será tan bestial que yo creo que se podrá llegar a una situación covid. Se puede llegar a una paralización o semiparalización de la economía mundial".