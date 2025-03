Alarma de la Guardia Civil a los ciudadanos españoles: el nuevo método que utilizan los estafadores

Actualmente, los ciudadanos españoles están sumergidos en la era digital, ya que conlleva muchas ventajas, pero también se han multiplicado las estafas a través de redes sociales y nuevas tecnologías. Hoy en día, cada vez hay más 'ciberdelincuentes', por lo que la sociedad ha de ser consciente de que hay muchos timos presentes. Por lo tanto, es crucial estar siempre alerta.

Ahora, la Guardia Civil ha lanzado un aviso a través de las redes sociales por la proliferación de una nueva estafa. En este caso, es sobre las compras y las ventas a través de Internet. Desde el Covid, muchos usuarios han apostado por comprar todo tipo de necesidades a través de un simple 'click', pero esto supone una facilidad para los estafadores que se quieren aprovechar de estas transacciones.

La Guardia Civil ha publicado un vídeo en el que explican cómo sortear esta estafa: "Una vendedora ha perdido un teléfono valorado en 850 euros. Quería venderlo en una conocida plataforma de compra-venta. La compradora, sin embargo, le pidió que completase la transacción fuera de la plataforma. Para justificar el ingreso, le llega este correo donde dice que nosotros estamos controlando la transacción. Bueno, más que nosotros, 'Guardian Civil'".

Por otro lado, el cuerpo de policía ha explicado en el vídeo de TikTok que "además, este correo procede de una cuenta que no es oficial, que es de un particular. Ella confía en este correo, envía el teléfono y no recibe ningún pago. No caigas en estas estafas. La Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción".

Para finalizar, el agente ha señalado que "desconfía cuando el comprador o vendedor te pida salir de la plataforma para completar el pago. Revisa las faltas de ortografía y recuerda que una plataforma o una institución no te va a mandar un correo desde una cuenta particular".