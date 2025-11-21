TIEMPO
Alarma en Catalunya: Meteocat activa aviso naranja por nieve en varias comarcas
La nieve llega a varias regiones de Catalunya, con temperaturas prácticamente invernales
El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha activado este viernes 21 de noviembre de 2025 diversos avisos por fenómenos adversos que afectarán a buena parte del territorio catalán durante toda la jornada. La combinación de frío, viento intenso y la posible llegada de nevadas a cotas relativamente bajas marcará el tiempo en el inicio del fin de semana.
El tiempo en Catalunya este viernes 21 de noviembre de 2025
De momento, la nieve no ha hecho acto de presencia como se esperaba en cotas altas de Barcelona, como el Tibidabo, pero es posible que en algún momento de estas jornadas lo haga, siempre que las precipitaciones acompañen.
Durante la madrugada, el cielo ha permanecido cubierto, especialmente en el litoral, el prelitoral y el Pirineo, aunque está previsto que la nubosidad remita a media mañana. Solo la vertiente norte del Pirineo mantendrá un ambiente cubierto durante toda la jornada.
Según el Meteocat, se esperan precipitaciones débiles en el cuadrante noreste, con cota de nieve que oscilará entre los 300 y 400 metros en el Empordà, pudiendo bajar puntual y localmente hasta los 200 metros.
Por toda esta situación, el Meteocat ha activado la alerta amarilla por nieve en el Vall d'Aran durante toda la jornada, y la alerta naranja por nieve en el Pirineo, donde se esperan acumulaciones irregulares debido al transporte de nieve por el viento.
Y es que el viento será notable en otras zonas de Catalunya, activando la alerta amarilla en Cerdanya, Berguedà, Ripollès y Alt Empordà desde el mediodía hasta la medianoche.
Con la presencia de nieve en tantas zonas, como imaginarás, las temperaturas seguirán descendiendo (tanto máximas como mínimas), especialmente en el norte de Catalunya. Unos valores más propios de diciembre y enero que de finales de noviembre que nos obligarán a sacar los abrigos del armario.
- Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
- El 'señor del bigote' que aplaudió a Ronaldinho en el Bernabéu: 'Volvería a hacerlo, pero no a Lamine Yamal
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
- Nicki Nicole se olvida de Lamine Yamal y ya podría tener una nueva ilusión
- El economista Xavier Sala i Martín, sobre los bajos sueldos en España: 'Mientras la productividad venga de los inmigrantes, no subirán
- Un agente financiero advierte a los que tengan una hipoteca variable para 2026: 'No va a ver grandes alegrías
- Víctor Arpa, abogado laboralista: 'Cuando cumples los 18 meses de baja médica, la empresa te suspende el contrato
- Georgina y Trump, la 'excelente sintonía' entre la mujer de Cristiano y el presidente de Estados Unidos: 'Parecía la primera dama