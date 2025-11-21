Alarma en Catalunya: Meteocat activa aviso naranja por nieve en varias comarcas

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha activado este viernes 21 de noviembre de 2025 diversos avisos por fenómenos adversos que afectarán a buena parte del territorio catalán durante toda la jornada. La combinación de frío, viento intenso y la posible llegada de nevadas a cotas relativamente bajas marcará el tiempo en el inicio del fin de semana.

El tiempo en Catalunya este viernes 21 de noviembre de 2025

De momento, la nieve no ha hecho acto de presencia como se esperaba en cotas altas de Barcelona, como el Tibidabo, pero es posible que en algún momento de estas jornadas lo haga, siempre que las precipitaciones acompañen.

Durante la madrugada, el cielo ha permanecido cubierto, especialmente en el litoral, el prelitoral y el Pirineo, aunque está previsto que la nubosidad remita a media mañana. Solo la vertiente norte del Pirineo mantendrá un ambiente cubierto durante toda la jornada.

Según el Meteocat, se esperan precipitaciones débiles en el cuadrante noreste, con cota de nieve que oscilará entre los 300 y 400 metros en el Empordà, pudiendo bajar puntual y localmente hasta los 200 metros.

Por toda esta situación, el Meteocat ha activado la alerta amarilla por nieve en el Vall d'Aran durante toda la jornada, y la alerta naranja por nieve en el Pirineo, donde se esperan acumulaciones irregulares debido al transporte de nieve por el viento.

Y es que el viento será notable en otras zonas de Catalunya, activando la alerta amarilla en Cerdanya, Berguedà, Ripollès y Alt Empordà desde el mediodía hasta la medianoche.

Con la presencia de nieve en tantas zonas, como imaginarás, las temperaturas seguirán descendiendo (tanto máximas como mínimas), especialmente en el norte de Catalunya. Unos valores más propios de diciembre y enero que de finales de noviembre que nos obligarán a sacar los abrigos del armario.