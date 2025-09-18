Alarma con Bella Hadid: El delicado estado de salud que ha compartido en redes

Todos los seguidores de Bella Hadid han sido testigos de su delicado estado de salud. Y es que la supermodelo ha compartido una serie de fotografías en su cuenta oficial de la red social Instagram donde se la ve en el hospital, con varias vías intravenosas y la cara notablemente hinchada.

Además, en una de las fotos tiene una bolsa con hielo en la frente. No ha explicado qué le ha pasado, pero los seguidores le han mandado muchos ánimos.

Junto a la publicación, Bella Hadid puso el mensaje "Lo siento, otra vez desaparecida en acción. Os quiero", sin dar más explicaciones. Han comentado su hermana Gigi Hadid, quien le ha dicho "¡Te quiero! Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como mereces".

Yolanda Hadid, su madre, también contestó: "Guerrera de Lyme". Haciendo referencia a la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que se transmite por la picadura de una garrapata.

No es la primera vez que la modelo habla de dicha enfermedad, que afecta a diferentes órganos. Es evidente por lo visto en la publicación que se encuentra bajo tratamiento, y su entorno ha confirmado que está luchando contra la enfermedad.

La modelo ha recordado que detrás de la belleza y el glamour, también existen los problemas, en un claro mensaje para que la gente no evite mostrarse vulnerable, siendo algo no negativo en absoluto.

Muchos fans incluso han agradecido que se haya mostrado en un momento así, pudiendo influir en mucha gente que puede tener miedo de dejar ver ese lado suyo.