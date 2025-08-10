Alan (74 años), jubilado y estafado en España, obligado a seguir trabajando limpiando casas de lujo: "Queríamos que nuestra jubilación fueran unas vacaciones"

Cada año en España vemos como miles de extranjeros viajan a nuestro país para disfrutar del buen clima, la buena comida y la forma de ser de los ciudadanos. La mayoría vienen de países donde el Sol no es el protagonista gran parte del año, como Alemania, Países Bajos o Inglaterra.

Alan, de 74 años, y su mujer, Paulene, es precisamente una de esas personas que querían disfrutar del retiro en nuestro país, aunque las cosas no le han ido como esperaba por culpa de una estafa con su plan de pensiones.

A día de hoy, han perdido 175.000 euros por culpa de la quiebra de la empresa en la que depositaron sus ahorros, Continental Wealth Management, que les ha dejado desamparados y obligándoles a seguir trabajando pese a tener edad más que suficiente para abandonar la vida laboral, como ya habían hecho. Actualmente, cobran una pensión de 600 libras (687 euros) y se dedican a la limpieza de casas de lujo y al cuidado de perros para completar el jornal.

Estafados y arruinados

La historia arranca cuando el hombre pidió una jubilación anticipada a los 50 años y se la concedieron. Según informa el medio británico 'Daily Mail', entonces decidió mudarse a Alicante con su mujer para disfrutar del Sol y la buena vida, con los ahorros y una pensión de casi 700 euros que les serviría para vivir, y fue aquí donde decidió invertir los ahorros en el plan de pensiones de la empresa fallida, resultando víctima de una estafa.

Alan comentaba que uno de sus errores fue ir un poco 'a lo loco', sin el paraguas de un experto en asesoramiento financiero: "Eran todos mis ahorros, todo lo que tenía después de trabajar para un par de empresas y realizar algunas inversiones que habían salido bien". El problema fue que desde la compañía les pidieron que apostaran por las inversiones de "bajo riesgo" y les "falsificaron las firmas para invertir con riesgo alto".

El resultado es que pese a la edad avanzada, tienen que seguir trabajando: "Aceptamos cualquier encargo, limpiar casas, pasear perros o encargarnos de los apartamentos de vacaciones, no hemos parado de trabajar ni un día", apunta el hombre.

El engaño de Continental Wealth Management consistía en prometer que los ahorros de sus víctimas reportarían altas rentabilidades, aunque nada era real. Tras el señuelo, usaban las firmas de la gente para invertir en productos de alto riesgo con los planes de pensiones que contrataban.

Alan no es el único jubilado estafado por un truco como este y su realidad actual dista mucho de lo que pensaba que iba a ser: "Nuestra idea era muy diferente, queríamos que nuestra jubilación fueran unas vacaciones, con viajes por todo el mundo y poder pagarlo con nuestro dinero, ahora me queda mi pensión de 600 libras y lo que gano trabajando", lamenta.