El ajuste de Hacienda que muchos jubilados aún desconocen: hasta 4.000 euros

¿Eres jubilado y estuviste trabajando entre los años 1976 y 1978? Entonces te interesa conocer este aviso que acaba de lanzar Hacienda y que afecta a miles de pensionistas, entre los cuales puedes estar incluido: quizás tengas derecho a recuperar hasta 4.000 euros por haber pagado más impuestos de los correspondientes en tu pensión.

El problema de los pensionistas que cotizaron a mutualidades laborales

El motivo lo encontramos en una sentencia del Tribunal Supremo, que ha reconocido un error histórico en el tratamiento fiscal de las pensiones procedentes de las antiguas mutualidades laborales, un sistema previo a la Seguridad Social actual.

Durante esos años, muchos trabajadores cotizaron a estas mutualidades, especialmente en sectores como la industria o la minería, y esas aportaciones acabaron tributando de forma incorrecta.

Según el fallo judicial, esas pensiones no debían tributar al 100%, sino solo por el 75%, ya que parte de las cotizaciones ya habían tributado en su momento. Esto ha provocado que miles de jubilados hayan pagado de más a Hacienda durante años sin saberlo.

¿La buena noticia? Ese dinero se puede recuperar. ¿La mala? Que no se devuelve de forma automática. Los pensionistas interesados se ven obligados a presentar una solicitud ante la Agencia Tributaria para reclamar lo pagado de más en los últimos cuatro ejercicios no prescritos, correspondientes a los años 2018 a 2021.

El trámite se hace a través de la sede electrónica de Hacienda y exige identificación con certificado digital, Cl@ve o número de referencia. Además, en algunos casos quizás debas aportar documentos que acrediten haber cotizado a las mutualidades, algo especialmente complicado debido a la antigüedad de los datos.

Se estima que las devoluciones pueden oscilar entre 3.000 y 4.000 euros, una cantidad nada despreciable. Por eso, sindicatos y asociaciones de pensionistas recomiendan informarse bien y pedir ayuda si es necesario para no perder este derecho por falta de trámites.