Sucesos
Ajuste de cuentas en la Zona Franca de Barcelona: Los Mossos detienen a cinco personas por un tiroteo
Los hechos han ocurrido este lunes 11 de agosto por la mañana y la policía ya ha abierto una investigación
Nuevo acto de violencia en las calles de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido esta mañana a cinco personas en relación con un tiroteo que se ha producido esta misma mañana por la Zona Franca de la Ciudad Condal.
Según los primeros indicios, se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas latinoamericanas en el que el grupo de detenidos habría abierto fuego contra otro y estos les habrían respondido.
El suceso se ha saldado con un herido que no tenía que ver con el conflicto entre las dos partes, aunque de manera leve y ya ha sido trasladado al hospital, según apuntaba El Caso y recoge El Periódico.
El conjunto de personas que inició la ofensiva se ha largado del lugar tras los hechos en coche, aunque han sido finalmente interceptados por una patrulla de la policía catalana. Una vez atrapados, han registrado el vehículo y han encontrado armas escondidas.
El caso, seguramente, sea el último incidente relacionado con el narcotráfico, según apuntan las investigaciones.
La noticia llega tan solo unos días más tarde de que se produjese otro tiroteo en las calles de Barcelona.
En la otra ocasión ocurrió en pleno centro de la ciudad, en el barrio del Eixample, y según se apuntaba también tenía que ver con conflictos entre bandas, en este caso balcánicas.
