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Aitana sugiere un cambio en su concierto para no perderse el España-Bélgica

La artista admite que está viviendo al máximo cada partido de la selección y estudia ajustes en el horario del show de Zaragoza para no coincidir con los cuartos de final del Mundial

Aitana sugiere un cambio en su concierto para no perderse el España-Bélgica

Aitana sugiere un cambio en su concierto para no perderse el España-Bélgica / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

Aitana es muy futbolera y está viviendo al máximo los partidos de la selección en este Mundial. En sus redes sociales comenta los nervios, celebra cada victoria y comparte cómo sigue cada encuentro, incluso cuando su tema 'SUPERESTRELLA' suena en los estadios. En este contexto, la coincidencia entre su concierto en Zaragoza y el España‑Bélgica de cuartos de final ha generado un debate inesperado entre sus seguidores.

Las entradas para el concierto, previsto este viernes 10 de julio en el pabellón Príncipe Felipe, se agotaron en apenas 45 minutos el pasado 23 de octubre. Nadie imaginaba entonces que el evento coincidiría con uno de los partidos más esperados del torneo.

Un posible cambio de horario sobre la mesa

A través de un directo por sus redes sociales, Aitana ha explicado que su equipo ha valorado adelantar o retrasar el concierto para evitar que coincida con el partido: "Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido, pero que es difícil".

La cantante detalló que adelantar el show no sería viable por motivos logísticos: muchos asistentes no podrían llegar a las 19.00 horas. Retrasarlo tampoco es sencillo, ya que una posible prórroga o tanda de penaltis complicaría la salida al escenario, además comenta que, debido a los nervios que pasa cuando ve los partidos: "Yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias", explicó.

Pantallas, logística y una decisión que no depende solo de ella

Entre las alternativas, Aitana mencionó la posibilidad de instalar pantallas en el recinto para seguir el partido sin perderse el concierto. Sin embargo, insistió en que cualquier cambio debe ser consensuado con todo el equipo y depende de numerosos factores técnicos, de producción y de coordinación con el pabellón.

El Ayuntamiento de Zaragoza, por su parte, estudia opciones para que miles de aficionados puedan ver el encuentro, como ya ocurrió con el partido contra Portugal, aunque las altas temperaturas complican repetir la fórmula al aire libre.

Expectación máxima y una resolución pendiente

La coincidencia entre ambos eventos ha generado dudas entre los fans quienes adquirieron las entradas meses atrás. Aitana ha querido ser transparente y mantener informados a sus seguidores, aclarando que el concierto no está en duda, pero que se están analizando todas las alternativas posibles.

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Por ahora, el horario oficial se mantiene a las 21.30 horas del viernes. La artista ha prometido comunicar cualquier novedad en cuanto haya una decisión definitiva.

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