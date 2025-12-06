Aitana revela cómo fue su primera vez: "No sé si esto es legal"

Desde que salió de la academia de 'Operación Triunfo', Aitana Ocaña no ha dejado de brillar. Su éxito en la industria musical es indiscutible, y logra triunfar con cualquier canción que interpreta. Su último tema más pegadizo ha sido 'Superestrella', que pertenece a su último álbum 'Cuarto azul', dedicado a su pareja actual, el creador de contenido YoSoyPlex.

La artista catalana está en boca de todos después de su participación en el pódcast mexicano 'Envinada', presentador por Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura, donde abordó diversos temas, como el momento en que dio su primer beso.

Antes de explicar la historia, la cantante aseguró que estaba muy nerviosa. Empezó confesando que "yo no quería besarme con alguien que volviera a ver, porque decía 'lo voy a hacer mal y no quiero que se lo cuente a nadie'".

Por esta simple razón, Aitana debutó en un viaje escolar: "Sucedió durante una excursión del instituto a los Pirineos para esquiar. Allí coincidimos con otro colegio de Madrid".

Durante la estancia, la catalana se fijó en un monitor: "Es que yo no sé si esto es legal, pero a mí me gustaba el monitor que tenía 21 años. Yo tenía 16". Sin embargo, quiso dejar claro que "no era mi monitor, sino que venía con los estudiantes del colegio madrileño".

Aitana Ocaña en un concierto / EFE

La relación entre ambos fue a más gracias a una noche que jamás olvidará. "Bajo las estrellas, los dos colegios nos juntamos a jugar a verdad, beso o atrevimiento. A mí me tocó darme un beso con alguien y yo dije: 'No', porque no quería", relató. En ese instante, intervino el monitor para defenderla: "¡Que no quiere darse un beso!".

Al finalizar el juego, el instructor se acercó a la catalana: "Nos fuimos todos y me dijo: '¿Quieres que te acompañe a tu cabaña?'. Entonces, en la puerta de mi cabaña, me besó". Sin ninguna duda es una historia de amor que jamás olvidará.