Aitana revela su lucha contra la depresión y su entorno desvela cómo se encuentra realmente

Aitana siempre ha sido un torbellino de éxito desde su salida de Operación Triunfo, conquistando escenarios y listas de éxitos con una velocidad vertiginosa. Pero detrás de los focos y los aplausos, la artista ha vivido un proceso mucho más complicado de lo que muchos imaginaban. En su serie documental Metamorfosis, que se estrena el 28 de febrero, la cantante se abre en canal y cuenta uno de los capítulos más duros de su vida: su lucha contra la depresión.

Muchos podrían pensar que lo tiene todo: fama, dinero, talento, un ejército de fans… Pero la realidad es que el éxito no siempre garantiza la felicidad. En una reciente entrevista con David Broncano, Aitana sorprendió al hablar abiertamente de los difíciles momentos que ha atravesado. "No sabes por qué, pero te levantas triste todos los días y lloras. Vas al psiquiatra y te dice que tienes depresión, y eso pasó", confesó con total honestidad.

Este diagnóstico fue un punto de inflexión para ella. "Estaba mal, me costaba levantarme y no sabía lo que me pasaba", explicó. De hecho, llegó a plantearse si el mundo de la fama realmente era lo suyo. No es fácil lidiar con una industria que exige estar constantemente en la cima, sobre todo cuando la propia mente se convierte en el mayor obstáculo. Aunque sigue en proceso de recuperación, ha aprendido a darle sentido a muchas cosas que antes la hundían.

Su círculo más cercano ha hablado sobre este delicado momento. Las personas que han estado a su lado en este proceso confirman que no ha sido nada fácil, pero que poco a poco está encontrando el equilibrio entre su vida profesional y personal. La presión por mantenerse en lo más alto la llevó a reflexionar sobre lo que realmente quería, especialmente tras tener que aplazar un concierto en el Santiago Bernabéu.

Otro aspecto poco conocido de Aitana es su relación con la hipocondría, un miedo constante a la enfermedad que le ha generado mucha ansiedad. En una entrevista con La Ventana de la Cadena Ser, confesó que incluso llegó a mentir en entrevistas cuando le preguntaban dónde se veía en cinco años. "Pensaba que no iba a estar. Siempre he tenido mucho miedo a la muerte", explicó.

Ahora, con su documental a punto de estrenarse, la artista está preparada para mostrar su lado más humano y vulnerable. Su historia es un recordatorio de que, por más que alguien parezca tenerlo todo, la salud mental sigue siendo un desafío real.