Aitana responde y habla sobre su relación con Plex: "Estoy muy feliz"

Este jueves, Aitana Ocaña ha estado presente en el museo Reina Sofía de Madrid como embajadora de Yves Saint Laurent Beauté. La cantante ha acudido acompañada por Arón Piper, actor y también representante de la marca.

De esta forma, la catalana se ha tomado un respiro sobre la preparación de su próxima gira, que comenzará este 19 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

La intérprete ha llegado al evento con vestido negro de la colección de Roberto Cavalli, y no ha dudado en atender a los medios de comunicación allí presentes: "Llevo unos tacones altísimos que no puedo andar. A veces me gustaría venir en zapatillas, pero no lo hago porque soy muy bajita y no me veo bien".

En cuanto sus próximos tres conciertos, la autora de '6 de febrero' ha revelado que "estoy muy nerviosa porque hace unas semanas me dio una infección respiratoria, pero ya estoy bien. Mejor antes que después. Estoy con muchas ganas, no quiero más ensayo".

"Quiero que sean ya, porque hace un año que no me subo al escenario en realidad", añadió. En las últimas semanas, Aitana ha estrenado su nuevo disco, 'Cuarto Azul', que está siendo todo un éxito en plataformas.

"Intento ser siempre nuestra mejor versión y este disco no tenía mucha expectativa de que fuera a ir bien pero lo necesitaba hacer. Lo más importante es la familia, parece que me repito, pero es la verdad, creo que somos nuevas personas cada día", aseguraba sobre su nuevo equipo.

Finalmente, los reporteros allí presentes han querido preguntar a Aitana sobre las recientes fotografías en compañía de Plex, uno de los 'youtubers' más grandes de España.

"Pues lo que habéis visto. Estoy muy feliz, la verdad que sí", expresaba la ex concursante de 'Operación Triunfo'. Después de hablar por primera vez sobre su relación, algunos seguidores esperan que el creador de contenido la acompañe en sus próximos conciertos.