Aitana no se olvida de Plex: emotiva dedicatoria por su cumpleaños y revela imágenes inéditas

El amor entre Aitana Ocaña y Daniel Alonso, más conocido en internet como 'YoSoyPlex', sigue más vivo que nunca. Desde que se conocieron, no se han separado en ningún momento y no han dudado en mostrar su cariño públicamente en numerosas ocasiones.

Ahora, la cantante catalana ha querido tener un bonito gesto con el creador de contenido por su 24 cumpleaños, ya que le ha dedicado una publicación en Instagram, donde ha compartido imágenes que jamás habían salido a la luz.

Aitana no se ha extendido demasiado en el mensaje, pues le ha bastado con un sencillo 'feliz cumple, Daniel', acompañado de una carita sonriente. Además, ha compartido 20 imágenes de ambos juntos y de él en solitario, recuerdos especiales que sin duda quedarán para siempre.

Una nueva muestra de amor que confirma que la relación va viento en popa. Además, la pareja se encuentra en Islandia junto a sus amigos para celebrar el cumpleaños del creador de contenido, algo que han ido compartiendo a través de las redes sociales.

¿Cómo se conocieron?

Durante el último año, ambos coincidieron en varios eventos. Sin embargo, no fue hasta que coincidieron en Japón que empezaron a mantener una relación de amistad. Allí, el youtuber se encontraba grabando 'La Tercera Vuelta al Mundo en 80 días' y la cantante estaba por motivos de trabajo. En esos días grabaron varios blogs en los que ya se apreciaba una gran química entre ellos.

Desde entonces, los rumores sobre una posible relación comenzaron a crecer hasta que finalmente se hicieron realidad. Además, Plex ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a la cantante, acompañándola en los conciertos de Madrid y Barcelona, donde incluso se animó a subir al escenario para bailar 'Las 4 Babys' junto a ella.

Este verano viajaron a Bali, donde disfrutaron de unos días de descanso en compañía de amigos y familiares. No hay duda de que ambos están profundamente enamorados y desean seguir compartiendo momentos inolvidables alrededor del mundo.

Con Plex, Aitana ha vuelto a creer en el amor tras no tener fortuna con el actor Miguel Bernardeau y con el cantante colombiano Sebastián Yatra.