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MUSICA

Aitana no modifica el horario del concierto de Zaragoza y se perderá el España‑Bélgica

La artista, muy implicada en el Mundial, descarta adelantar o retrasar el show tras valorar todas las opciones con su equipo y asegura que no se enfadará si parte del público sigue el partido desde el móvil

Aitana en un concierto

Aitana en un concierto / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

Aitana Ocaña ha despejado las dudas que ella misma abrió ayer en un directo en redes sociales.

El concierto previsto en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza se celebrará finalmente este viernes 11 de julio a las 21.30 horas, tal y como estaba programado.

La cita, integrada en su Cuarto Azul World Tour, coincidirá con el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, que a esa hora llevará media hora disputada.

La cantante ha anunciado la decisión en la red social X poco antes de las 11.30 horas, explicando que, tras analizar todas las alternativas con su equipo, "la mejor solución es mantener el horario, independientemente de si juega la selección o no".

Una artista volcada con la selección

La coincidencia entre ambos eventos ha generado debate entre sus seguidores, especialmente porque Aitana está viviendo el Mundial con intensidad. En sus redes comenta los nervios, celebra cada victoria y comparte cómo sigue cada encuentro, incluso cuando 'SUPERESTRELLA' suena en los estadios.

En el directo de ayer, la artista reconoció su preocupación por el solapamiento y admitió que ella misma estaría pendiente del partido: "Que si vais a estar algunos con el móvil en el concierto viendo el partido, yo no me voy a enfadar", dijo entre risas.

Opciones sobre la mesa: adelantar, retrasar o instalar pantallas

Durante la emisión, Aitana explicó que su equipo había estudiado adelantar el show a las 19.00 horas, pero la opción se descartó por motivos logísticos: muchos asistentes no podrían llegar a tiempo. Retrasarlo tampoco era viable, ya que una posible prórroga o tanda de penaltis complicaría la salida al escenario.

Aitana sugiere un cambio en su concierto para no perderse el España-Bélgica

Aitana sugiere un cambio en su concierto para no perderse el España-Bélgica / Archivo

La artista fue clara sobre cómo le afectaría emocionalmente: "Yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias", confesó, en referencia a los nervios que siente cuando ve jugar a la selección.

También se valoró instalar pantallas en el recinto para seguir el partido sin perderse el concierto, aunque la decisión dependía de factores técnicos, de producción y de coordinación con el pabellón.

Expectación máxima en Zaragoza

Las entradas para el concierto se agotaron en 45 minutos el pasado 23 de octubre, cuando nadie imaginaba que coincidiría con uno de los partidos más esperados del torneo.

El Ayuntamiento de Zaragoza estudia fórmulas para que los aficionados puedan ver el encuentro, como ya ocurrió con el duelo ante Portugal, aunque las altas temperaturas complican repetir la experiencia al aire libre.

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Aitana ha querido ser transparente con sus seguidores y ha reiterado que el concierto no está en duda. Con el horario ya confirmado, la artista promete mantener informados a los fans si surge cualquier novedad.

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