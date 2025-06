Aitana no duda entre el mejor sitio para vivir cerca de Barcelona: "Venía a estudiar para la Selectividad"

Aitana es una de las artistas más populares en toda España a día de hoy, pero sus opiniones no son todas vinculadas a la música. En este caso, ha querido hablar de la que considera la mejor ciudad para vivir en los alrededores de Barcelona.

La ciudad perfecta en los alrededores de Barcelona

La joven cantante es nacida en Sant Climent de Llobregat, un pueblo de Catalunya, pero no es este el lugar que ha recomendado. Para Aitana, la mejor opción en cuanto a los alrededores de Barcelona es Viladecans.

Viladecans es toda una ciudad con más de 60 mil habitantes, y resulta que Aitana pasó en esta la mayor parte de su adolescencia, estando su principal círculo de amistades todavía en este.

Es por ello que Aitana habla con conocimiento de causa, y asegura que 'tiene un poco de todo' a pesar de ser una ciudad no tan conocida como otras a ojos exteriores. Pero, ¿a qué se refiere Aitana con esto?

Pues según la cantante, a pesar de que 'parece que no', a Viladecans no le falta absolutamente de nada en términos de recursos y calidad de vida. Vamos, que si uno se marcha a vivir a Viladecans difícilmente echará algo en falta.

Al fin y al cabo, es lógico asumir que si uno no se encuentra en una de las principales ciudades de cada Comunidad Autónoma, llegará un punto en el que requerirá de un 'algo' que la localidad no podrá proporcionar. Pero con Viladecans, Aitana asegura que eso no ocurre.

Además de todo esto, el hecho de que Viladecans se encuentre solo a 15 kilómetros de Barcelona hace que la conexión entre ambas localizaciones esté muy desarrollada; hay fácil conexión tanto por vehículo privado como transporte público.

Así que ya sabes, si estás buscando realmente un lugar para vivir que esté cerca de Barcelona, puede que seguir el consejo de Aitana te ayude mucho. Al fin y al cabo, no siempre es necesario irse a una gran ciudad para encontrar el lugar perfecto.