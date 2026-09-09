Aitana, sobre el uso del catalán: "Yo soy más castellanoparlante con mi familia, pero es verdad que yo he crecido aquí en Barcelona. Gracias a estar en el colegio he podido aprender perfectamente el catalán y me gustaría poder practicarlo más"

Aitana Ocaña es una de las cantantes más populares dentro de la industria musical. La de Sant Climent de Llobregat se dio a conocer gracias a su participación en 'Operación Triunfo 2017', donde consiguió el segundo puesto. Actualmente, la artista catalana se encuentra de gira de su último álbum, 'Cuarto Azul', que ha sido todo un éxito, especialmente por la canción 'Superestrella'.

Su último concierto fue ayer en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, y la cantante aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el uso de la lengua catalana en Catalunya. Un discurso que está en boca de todos, debido a que la pareja de Daniel Alonso, conocido popularmente como Plex, reconoció que "yo soy más castellanoparlante con mi familia, pero es verdad que yo he crecido aquí en Barcelona (en Sant Climent de Llobregat)".

"Gracias a estar en el colegio he podido aprender perfectamente el catalán y me gustaría poder practicarlo más", empezó diciendo.

En ese instante, desveló una conversación que tuvo con sus seres queridos hace poco: "Estaba hablando estos días con mis amigas y les dije que quería que me hablaran en catalán. Porque es verdad que ellas conmigo no hablan en catalán porque yo no acostumbro a usarlo. Les comenté que por favor me hablaran en catalán estos días porque me encantaría el último día en Barcelona hablar todo el rato en catalán".

Aitana Ocaña en un concierto / EFE

Aitana no dudó en decir que "hago muchas castellanadas", pero recomendó que "aunque vuestras familias no hablen catalán, ver películas, me encanta 'Crims'. Ahora que llevo tanto tiempo fuera, me he dado cuenta de que mi catalán no es igual, no es tan fluido, no es tan fácil para mí".

Por esta razón, la intérprete de 'Superestrella' comentó que tiene la intención de volver a hacer clases de catalán con el objetivo de mantener la lengua. "Es lo más importante que tenemos aquí en Catalunya", destapó.

Aitana Ocaña, cantando junto a la selección española en Madrid tras conquistar el título de la Copa del Mundo. / Sport.es

Por último, la cantante recordó a todos los presentes que "somos bilingües, hablamos castellano y hablamos catalán, y me gustaría esta noche intentarlo".

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La reacción de los presentes fue de alegría, tal y como se ha podido ver en algunos vídeos que han sido publicados a través de las redes sociales.