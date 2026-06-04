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Aitana, cantante (26 años): "Cada día desayuno unos huevos, una tostadita con tomate y aceite como buena catalana, pavo, matcha y zumo de naranja"

La artista mostró en un vídeo junto a Plex cómo se prepara física y mentalmente antes de cada concierto de su gira

Aitana revela su desayuno diario: "Huevos, pan con tomate, pavo, matcha y zumo de naranja"

Aitana revela su desayuno diario: "Huevos, pan con tomate, pavo, matcha y zumo de naranja"

Plex

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Claudio Torres

La relación entre la cantante Aitana Ocaña y el creador de contenido Daniel Alonso 'Plex' sigue despertando una enorme curiosidad entre sus seguidores. Aunque ambos mantienen un perfil relativamente discreto respecto a su vida privada, una reciente publicación en YouTube ha permitido conocer algunos detalles inéditos de la rutina de la artista en uno de los días más exigentes de su agenda: una jornada de concierto.

El vídeo, compartido por Plex en su canal, supera ya varios millones de visualizaciones y muestra el día a día de la cantante antes de una actuación de su gira "Cuarto Azul". A lo largo de más de veinte minutos, los espectadores pueden acompañarla durante las horas previas a salir al escenario, desde el desayuno hasta los preparativos finales entre bastidores.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la importancia que Aitana concede a sus hábitos de salud. La artista explica que comienza la jornada con distintos suplementos pautados por especialistas tras realizarse controles médicos periódicos. Entre ellos menciona vitaminas, probióticos, hierro y otros complementos destinados a cubrir necesidades concretas de su organismo.

Además, vuelve a hablar con naturalidad sobre su salud mental, un tema que ya había abordado públicamente en otras ocasiones. La cantante comenta que continúa un proceso supervisado por profesionales y que actualmente se encuentra reduciendo progresivamente la medicación prescrita.

Durante el vídeo también revela que convive con SIBO, un trastorno digestivo relacionado con un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. Según explica, los síntomas le provocaban hinchazón abdominal y molestias después de las comidas, motivo por el que presta especial atención a su alimentación. A ello se suma que sigue una dieta sin gluten debido a su celiaquía.

Su desayuno refleja precisamente ese cuidado nutricional. Mientras Plex opta por una combinación de avena, huevos y café, la cantante apuesta por una comida rica en proteínas, acompañada de pan con tomate, pavo, matcha y zumo de naranja. Una elección que ella misma define como un desayuno contundente para afrontar una jornada de gran desgaste físico.

Tras la comida llega el momento del entrenamiento. Aitana realiza una sesión de ejercicio antes de desplazarse al recinto donde tendrá lugar el concierto. Allí continúan los ensayos, el calentamiento vocal, las reuniones con bailarines y los preparativos de maquillaje y vestuario.

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El recorrido también permite echar un vistazo a su camerino, alejado de los excesos que suelen asociarse a las estrellas de la música. En lugar de productos exclusivos, predominan los frutos secos, las barritas energéticas, algunos dulces y los ingredientes que utiliza para preparar infusiones de miel, limón y jengibre, habituales en el cuidado de la voz antes de cada actuación.

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