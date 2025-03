Aitana aparece por sorpresa en el vídeo de Japón de la vuelta al mundo de Plex

YoSoyPlex, más conocido como simplemente Plex, sigue en sus aventuras dándole la vuelta al mundo en 80 días como si del mismísimo Willy Fog se tratase.

En su última parada, el youtuber estuvo en Japón durante unos días, no siendo esta la primera vez que estuvo (hace algunos meses estuvo en el país asiático junto a IlloJuan, otro popular creador de contenido español). Sin embargo, lo que sí que Plex asegura que no se esperaba era encontrarse con la mismísima Aitana en el país nipón.

Resulta que Plex asegura que se encontró a Aitana en Japón, y empezó a grabarse en vídeo junto a ella, que estaba también muy participativa. "Os voy a contar cómo es la historia, resulta que iba yo paseando por aquí, de repente en una tienda me he chocado con una chica y era Aitana. Y hemos dicho, ¿qué hacemos? Pues vloguear" explicaba el youtuber.

Aitana comentó que llevaba un par de días en Japón, que no era algo que estuviese planeado el encontrarse con él para grabar un vídeo juntos: "Nunca he estado en esta parte del mundo en mi vida. Es mi primera vez en Japón y estoy flipando bastante, pero no conozco casi nada, porque no me ha dado tiempo. O sea, nos hemos encontrado, pero yo llevo dos días aquí".

Después de presentarse, Plex le estuvo preguntando que qué le traía a Japón. Aitana, manteniendo cierto secretismo sobre sus trabajos, respondió con toda la sinceridad que pudo, diciendo que "yo estoy aquí por trabajo y porque estoy rodando otras cosas que todavía no puedo decir".

Eso sí, lejos de despedirse ahí, decidieron pasar un rato juntos y pasearon por algunas tiendas de la zona en la que estaban y terminaron haciéndose una foto juntos en un fotomatón.