Aitana acude a 'La Revuelta' y revela que sufrió depresión: "A veces no sabes muy bien por qué te levantas triste todos los días"

David Broncano se ha convertido en uno de los nombres más cotizados de la televisión en España gracias a su saber hacer como presentador de 'La Revuelta', que se emite cada día en RTVE, en la franja del access prime time y que compite con 'El Hormiguero'. Se caracteriza por su humor ácido que no deja títere con cabeza y por su secretismo acerca de los invitados que se presentarán en cada entrega, siendo Jorge Martín el que más problemas les ha llevado, por un lío con su principal competidor.

Durante el programa de hoy, que está dirigido por el también humorista, Ricardo Castella y cuenta con la colaboración del músico Grison, han presentado a la cantante Aitana Ocaña como la estrella invitada de la noche, que llegaba para promocionar su documental 'Metamorfosis', que se estrenará en Netflix el próximo 28 de febrero.

En un primer momento, han hecho repetir la entrada a la catalana a través de un "sendero de campo" que se ha montado en un momento. Tras entregar una mariposa de neón como regalo a su 'amigo' Broncano, Aitana ha reflexionado brevemente sobre el año pasado en su vida, que fue bastante duro a nivel personal: "No es que yo tenga un año complicado", ha querido puntualizar la catalana, que seguidamente ha comentado qué le ha pasado últimamente.

"La realidad de mi vida es que yo poco me puedo quejar. Pero es verdad que a veces no sabes muy bien por qué te levantas triste todos los días y estás llorando todo el tiempo. Vas al psiquiatra y te dice 'pues tienes depresión', y eso es lo que me pasó", se ha sincerado Aitana, algo que ha levantado los aplausos del público.

También ha comentado que una de las cosas que le ayudan a concentrarse y relajarse es "la alfarería", el arte de crear porcelana. Por eso, ha regalado al presentador una taza hecha por ella misma con el mensaje "Para que te acuerdes de tu amiga Aitana", pues según ha comentado, es difícil coincidir con el de Jaén porque nunca está disponible o termina cancelando las reuniones en el último momento. Pese a que inicialmente pretendía romperla, Broncano ha aceptado el indulto de la taza que ha pedido el público.