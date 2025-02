Aitana aclara como fue su encuentro con Vinicius en Ibiza: "Siempre se ha portado muy..."

David Broncano se ha convertido en uno de los nombres más cotizados de la televisión en España gracias a su saber hacer como presentador de 'La Revuelta', que se emite cada día en RTVE, en la franja del access prime time y que compite con 'El Hormiguero'. Se caracteriza por su humor ácido que no deja títere con cabeza y por su secretismo acerca de los invitados que se presentarán en cada entrega, siendo Jorge Martín el que más problemas les ha llevado, por un lío con su principal competidor.

Durante el programa de hoy, que está dirigido por el también humorista, Ricardo Castella y cuenta con la colaboración del músico Grison, han presentado a la cantante Aitana Ocaña como la estrella invitada de la noche, que llegaba para promocionar su documental 'Metamorfosis', que se estrenará en Netflix el próximo 28 de febrero.

Aitana y Vinicius, en Ibiza

Entre otras cosas, como el episodio de depresión que tuvo la catalana el año pasado, también ha habido momentos para desconectar, como no podía ser de otra manera. Uno de los más destacados ha sido la pregunta del jiennense por uno de los futbolistas estrella del Real Madrid, Vinicius Jr, con quien tuvo un encuentro la catalana, pese a empezar destacando que ella "no conoce a ningún futbolista".

Después de que Broncano le preguntara que si no sabe de nadie "del Valladolid o del Getafe", Aitana recuerda que sí que se ha encontrado con el delantero brasileño, aunque ha frenado en seco los rumores sobre ningún tipo de relación sentimental con él: "No quiero más novios, eh. Por favor, no más novios", pedía al público, que ya había empezado a crear jolgorio.

Respecto a la única vez que han coincidido, la cantante rememora que fue un día en Ibiza, cuando ella estaba con unas amigas disfrutando de la isla: "Apareció detrás de un seto", ha preguntado Broncano, algo que evidentemente ha sacado una sonrisa incluso a la catalana.

La realidad, sin embargo, y según revela Aitana, la realidad es que "siempre se ha portado muy majo", algo que ha confirmado el presentador: "Además es amigo de Marco, de Aaron Pipper, que también es amigo mío", por lo que esta 'quedada' realmente fue una coincidencia mientras tanto la cantante, como el futbolista estaban de vacaciones.