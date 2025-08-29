Aire acondicionado, ventilador de techo o de pie: ¿cuál dispara más tu factura de la luz?

El objetivo ideal es dormir entre 7 y 8 horas diarias. No alcanzar este tiempo puede afectar tanto al estado de ánimo como a la salud física, ya que la falta de sueño suficiente puede provocar déficits cognitivos, dificultad para concentrarse, irritabilidad, fatiga e incluso aumentar el riesgo de ansiedad y depresión.

Sin embargo, hay situaciones en las que dormir bien se vuelve prácticamente imposible. Una de ellas ocurre en pleno verano, cuando las altas temperaturas dificultan el descanso y hacen muy complicado conciliar el sueño.

Ante esta situación, la mayoría de personas optan por usar el aire acondicionado o el ventilador, ya sea de techo o de pie, aunque estos métodos cuentan con algunos inconvenientes.

Son muchas las personas que se preguntan cuánto aumentará la factura de la luz si los tienes encendidos toda la noche, y José María Camarero resolvió las dudas en el programa 'Más Vale Tarde'.

El periodista explicó que el aire acondicionado es "lo que más refresca", pero que es el que más consume, ya que tenerlo encendido durante ocho horas puede costar dos euros la noche: "La factura de luz de un hogar está en los 50-60 € al mes, por lo que usar el aire duplicaría el coste de la factura".

Camarero comentó que el ventilador de pie portátil "da para lo que da", que básicamente es mover el aire que hay en la habitación. Sin embargo, si el aire es caliente, "no es la mejor opción". No obstante, es una opción económica, ya que las ocho horas de la noche pueden costar 0,05 euros al día, que ascendería a 1,5 euros al mes.

Tanto la geógrafa y responsable del departamento de meteorología de la Sexta, Joanna Ivars, como Camarero, han asegurado que el ventilador de techo es "una de las mejores opciones que hay" y la noche puede costar unos 0,02 euros, lo que supone 0,60 euros al mes.