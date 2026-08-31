Tu aire acondicionado gotea sobre el vecino: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal y quién debe hacerse cargo

El aire acondicionado se ha convertido en uno de los grandes aliados de los hogares durante los meses de verano. Las altas temperaturas y las noches especialmente calurosas hacen que muchos aparatos permanezcan encendidos durante varias horas al día. Sin embargo, un mal funcionamiento o una instalación incorrecta puede generar un problema con los vecinos cuando el agua de condensación termina cayendo sobre otra vivienda.

El conocido como goteo del aire acondicionado puede parecer inicialmente una molestia menor, pero cuando se mantiene durante días puede llegar a afectar a la convivencia en una comunidad de propietarios. Una máquina mal instalada, un tubo de desagüe suelto o una salida de agua mal orientada pueden provocar que la condensación termine sobre una terraza, un toldo, la ropa tendida, una fachada o incluso alguna zona común del edificio.

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Ante esta situación, surge una pregunta habitual: ¿quién tiene que hacerse cargo del problema? La Ley de Propiedad Horizontal no cuenta con un artículo dedicado específicamente a los aparatos de aire acondicionado, pero sí establece una serie de obligaciones que pueden aplicarse a este tipo de situaciones. En concreto, el artículo 9 señala que los propietarios deben mantener en buen estado sus viviendas e instalaciones privativas y evitar que estas ocasionen daños o perjuicios a otros vecinos o a la propia comunidad.

Por tanto, el propietario del aparato no puede desentenderse si el aire acondicionado está provocando daños a otra vivienda. Si el agua cae de manera puntual debido a una avería, lo habitual será solucionar el problema mediante una reparación. Sin embargo, cuando el goteo se repite de manera constante y termina afectando a otro propietario, la situación puede adquirir una mayor relevancia.

El agua puede llegar a manchar paredes, deteriorar fachadas, estropear toldos, dañar plantas o mojar ropa y otros objetos situados en la terraza afectada. En estos casos ya no se trata únicamente de una pequeña incomodidad entre vecinos, sino de un perjuicio que debe ser corregido. Además, si existen daños demostrables, el propietario afectado puede llegar a reclamar que sean reparados o compensados.

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Lo más recomendable para comenzar a solucionar el problema es, precisamente, hablar con el vecino responsable del aparato. En muchas ocasiones puede que ni siquiera sea consciente de que el agua está cayendo sobre otra vivienda. Explicarle la situación y pedirle que revise el sistema de desagüe puede ser suficiente para acabar con el problema sin necesidad de recurrir a medidas más complicadas.

Si el propietario no responde o el goteo continúa, conviene recopilar pruebas de lo sucedido. Fotografías y vídeos del agua, las manchas o los desperfectos pueden resultar útiles, al igual que anotar las fechas y horas en las que se produce el problema. También es recomendable conservar cualquier mensaje o comunicación enviada al vecino para pedirle que solucione la incidencia.

Cuando el diálogo no da resultado, el siguiente paso puede ser poner el problema en conocimiento del presidente de la comunidad o del administrador de la finca. De esta manera, la incidencia queda registrada y se puede realizar un requerimiento formal al propietario para que revise y repare su instalación. La comunidad también puede intervenir si el aparato se encuentra instalado en la fachada, el patio interior u otro elemento común sin la autorización correspondiente o incumpliendo las normas internas.

Aire acondicionado / Sport

La propia Ley de Propiedad Horizontal contempla además la posibilidad de actuar ante actividades que puedan resultar molestas o perjudiciales para otros propietarios. Un simple goteo puntual no tiene por qué entrar en este supuesto, pero una situación continuada que provoque molestias o daños sí puede terminar generando un conflicto dentro de la comunidad. Si el problema persiste, pueden adoptarse medidas en junta y, en determinados casos, llegar incluso a la vía judicial.

En definitiva, tener aire acondicionado no da derecho a perjudicar a los demás vecinos. Una avería puntual debería solucionarse mediante la correspondiente reparación, pero un goteo constante que afecta a otra vivienda debe ser corregido por el responsable de la instalación. Si además existen desperfectos, el vecino afectado puede reclamar su reparación o la correspondiente compensación, especialmente cuando pueda demostrar tanto el origen del agua como los daños ocasionados.