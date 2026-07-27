Ainoa, camionera: "El otro día mi padre se encuentra con un señor y le dice que por hacer 12 horas al día está cobrando 1.500 euros con un camión"

La situación actual del gremio de camioneros revela que este no se encuentra en su mejor momento. Y, para darse cuenta de ello, basta con escuchar algunas de las declaraciones de aquellos que dedican su vida a este oficio, tal y como ha hecho Ainoa Blasco en numerosas ocasiones.

En su reciente aparición en el podcast conocido como ‘Rutas de éxito’, la camionera destacaba una serie de condiciones bajo las que trabajan los transportistas que salen directamente de la precariedad, comenzando por los horarios que se siguen hasta el sueldo percibido en cada caso concreto, pasando por el impacto que esto posee en la salud mental del trabajador.

Ainoa Blasco, camionera / @ainoa104

Así es la situación actual del gremio de camioneros

¨El otro día mi padre se encuentra con un señor y le dice que por hacer 12 horas al día está cobrando 1.500 euros con un camión¨, comenzaba relatando Ainoa Blasco para señalar el principal problema del gremio de camioneros: el salario mensual. Tanto es así que la camionera califica esta situación como algo ¨vergonzoso¨.

Sobre todo, teniendo en cuenta las largas jornadas laborales a las que debe enfrentarse un camionero: ¨Es que es una vergüenza. Que me digan a mí que eso está pagado... o sea, estás vendiendo absolutamente toda tu vida por nada¨, contaba Ainoa Blasco para recalcar que no merece la pena apuntarse al gremio por menos de 2.000 euros al mes.

Hay que tener en cuenta que muchos camioneros se enfrentan a jornadas de hasta 12 horas diarias, por mucho que la ley establezca tramos estrictos en cuanto a las horas que este puede estar conduciendo y las multas que puede recib ir en caso de infracción.

Imagen de un camionero / Imagen de archivo

En este caso, hay que recordar que hablamos de un máximo de 9 horas al día con tramos de un máximo de 4,5 horas seguidas. Y, sobre todo, en condiciones donde los descansos suelen hacerse fuera del hogar, siendo uno de los principales generadores de estrés.

Y es que Ainoa Blasco señala que otro gran problema al que se enfrentan los camioneros tiene que ver con esto último, dado que muchos de ellos experimentan un intenso desgaste a nivel psicológico. Algo a lo que hay que sumarle la gran sensación de soledad que conlleva conducir por carretera durante días o semanas estando totalmente aislado.

En este sentido, Ainoa Blasco aprovecha su aparición en el podcast para hacer una denuncia al estado en el que se encuentran muchas carreteras, asegurando que la gran carga fiscal de los camioneros debería invertirse en mejorar la situación de las mismas como acto de protección para los trabajadores del gremio.

Algo especialmente importante al mirar las cifras que se manejan dentro del sector: si un trabajador percibe 1.700 euros limpios por su trabajo, ¨con lo que se gasta, le quedan 1.400 o 1.350 euros netos reales¨, comentaba la camionera a modo de reivindicación.