Ainoa, agricultora, sobre la profesión en España: "La rentabilidad del agricultor no es un juego"

La agricultura, uno de los pilares tradicionales de la economía española y del tejido social de las zonas rurales, atraviesa un momento de creciente incertidumbre. Más allá de su función esencial en la producción de alimentos, el campo ha sido durante décadas una fuente estable de empleo y una forma de vida transmitida de generación en generación en numerosos pueblos del país.

Sin embargo, este modelo está cada vez más cuestionado por quienes lo sostienen desde dentro. Agricultores de distintas regiones denuncian que mantener una explotación resulta hoy mucho más complicado que hace unos años. El incremento de los costes de producción —como fertilizantes, energía o maquinaria—, junto con la presión administrativa y la competencia internacional, ha reducido notablemente los márgenes de beneficio.

A esta situación se suma otro factor clave: los bajos precios que reciben por sus productos. En muchos casos, los agricultores aseguran que lo que cobran no llega siquiera a cubrir lo que han invertido para sacar adelante la cosecha.

Una realidad que está generando preocupación creciente en el sector y que pone en duda la viabilidad del modelo agrícola tradicional si no se introducen cambios estructurales.

En este contexto, la agricultora Ainoa ha utilizado sus redes sociales para visibilizar la situación que viven muchos profesionales del campo. A través de un vídeo, ha mostrado su malestar ante los precios que se están pagando por determinados productos, como los pepinos, y la falta de rentabilidad que ello supone para los productores.

En sus declaraciones, la joven explica con indignación que el producto se está pagando a unos 10 céntimos, una cifra que considera completamente insuficiente. “Pues como los pepinos los están poniendo a 10 céntimos, para que se los coman ellos, prefiero que se los coman mis cabras”, afirma en el vídeo mientras enseña parte de su cosecha, reflejando así la frustración de muchos agricultores ante esta situación.

Más allá del gesto, Ainoa insiste en que detrás de cada campaña agrícola hay meses de trabajo, inversión y sacrificio que no siempre se ven reflejados en el precio final.

La agricultora también lanza un mensaje directo sobre la necesidad de revalorizar el trabajo del campo. “La rentabilidad del agricultor no es un juego. Respeto por nuestro trabajo”, sentencia, poniendo el foco en la importancia de garantizar condiciones dignas para quienes producen los alimentos.

Su testimonio se suma al de otros muchos profesionales que alertan de una situación límite en el sector agrario español, donde la combinación de costes elevados y precios bajos está poniendo en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones.