Ainoa (22 años) expone el truco más viral para ahorrar hasta 3.000 euros en pareja: "Entran 144 euros al mes en la hucha"

Con unos sueldos mayoritariamente bajos entre la gente joven y con un coste de vida cada vez más exagerado, la única solución para conseguir los objetivos vitales de cada uno es el ahorro. Sin embargo, esta tarea muchas veces se convierte en algo prácticamente imposible por la inflación persistente, por lo que en ocasiones la única manera de conseguirlo es en pareja.

Así lo ha indicado Ainoa, una joven de 22 años cuyo método de ahorro se ha viralizado en las redes sociales. La chica lo aplica conjuntamente con su novio y hasta el momento les ha servido para empezar a generar el colchón: "Tenemos 120 euros ahorrados de momento", asegura. Solamente hace falta una hucha y una cuadrícula con diferentes valores para llevar la cuenta del dinero que se guarda.

Una niña sostiene la hucha que le regaló su madre para ahorrar. / JOSÉ LUIS ROCA

La idea, pese a todavía faltar mucho, es llegar hasta los 3.000 euros en un plazo de entre dos años y medio y tres años. Para conseguirlo, comenta, cada uno pone 50 euros al mes, cinco cada dos semanas y tres cada semana: "Entran 144 euros al mes en la hucha", apunta su pareja.

Para conseguir su objetivo, van guardando billetes y monedas y marcando la casilla correspondiente. Por ejemplo, si quieren poner 50 euros, deberán tachar el mismo valor en el cuadro de casillas; si ahorran 100 euros, lo mismo.

La cuadrícula es adaptable a las necesidades de cada uno y es comparable a la 'checklist' en la que se tachaban los cromos que ya nos habían tocado para ver cuántos nos quedaban para completar la colección, pero con dinero.

Ahorrar VS. Invertir

Pese a que el método de la joven puede ser efectivo, son muchos los que prefieren invertir el dinero en lugar de ahorrarlo para evitar que se devalúe por culpa del mencionado aumento del coste de vida.

Por eso, muchas entidades bancarias cuentan con fondos de poco riesgo que aseguran una rentabilidad mínima para evitar la depreciación, una opción que cada día contemplan más personas. Además, también existen ayudas a los jóvenes de los bancos que cuentan con programas para incentivar al ahorro de este tipo y que enseñan cómo gestionar el dinero para conseguir los objetivos de cada uno.

Otra de las opciones es crearse una cuenta de ahorros en la que destinar una parte de los ingresos mensuales para ir creando una hucha, siempre teniendo en cuenta el sentido común.