Aina Clotet festeja su debut como directora y actriz protagonista arropada por Pep Guardiola

Una tarde de verano, el prestigioso doctor Bonaventura Clotet me comentó que, si su hija Aina Clotet hubiera estudiado Medicina, habría sido una gran investigadora. Sin embargo, Aina se licenció en Comunicación Audiovisual y, posteriormente, decidió apostar por la interpretación. Su madre, Anna Fresquet, también es médica y farmacéutica, pero ni eso le hizo cambiar de opinión. Aina siempre tuvo muy claro cuál era su verdadera vocación.

Esa determinación la ha llevado a estrenar este miércoles, en el cine Phenomena de Barcelona, su primera película como directora y protagonista. El filme llega avalado por el premio obtenido en el Festival de Cannes y todo apunta a que será uno de los títulos destacados de la temporada. La trayectoria de Aina Clotet como actriz es incuestionable, pero con este proyecto da un importante salto cualitativo al firmar una obra reivindicativa, valiente, divertida y, en algunos momentos, con aparentes tintes autobiográficos.

Al estreno asistieron, además de su madre y de su hermano, Marc Clotet, que forma parte de la productora de la película, su pareja, el también actor Marcel Borràs, así como numerosos compañeros y amigos de profesión. Entre ellos no quiso faltar el entrenador Pep Guardiola, que mantiene una estrecha amistad con la actriz desde hace años y que quiso arroparla junto a su hija, la influencer y modelo Maria Guardiola.

Junto a ellos, muchos, entre otros, vimos a la exalcaldesa Ada Colau; las actrices Clara Segura, Cristina Genebat y Nausicaa Bonnín; los actores Enric Auquer, Oriol Pla, Roger Gual, Àlex Brendemühl o Marc Martínez; la periodista Laura Duran; y, recién llegado de Los Ángeles, el también socio de la productora Funicular, Jan Andreu.

En fin, si les gusta el buen cine, no lo duden. Es una gran película con una magnífica interpretación de Aina Clotet, que, orgullosa de su edad, acaba interpretando el papel de una investigadora del Hospital de Can Ruti.

20 años de los Premios Sport Cultura

Hace casi 23 años, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, impulsó la creación de la Asociación Sport Cultura Barcelona, una entidad que reúne a los principales clubes deportivos e instituciones culturales de la ciudad. El proyecto sigue plenamente vigente y este miércoles celebró el vigésimo aniversario de sus prestigiosos premios.

Entre los cerca de 120 asistentes no faltó ninguna de las caras habituales de la vida social y empresarial barcelonesa. Desde el presidente de SCBCN, Josep Mateu, y la secretaria general, Rocío de Aguilera, hasta el presidente de RBA, Ricardo Rodrigo, que ejerció de anfitrión al celebrarse el acto en la sede de su grupo editorial. A su lado se encontraba Ernestina Torelló, quien, a sus 83 años, acaba de convertirse en la primera mujer que preside el Círculo del Liceo en toda su historia.

Una de las estrellas de la noche, además de la premiada Iris Tió, fue el millonario empresario irlandés Denis O'Brien, fundador y propietario de Digicel. Su pasión por Cataluña y por el golf ha sido determinante para que la Ryder Cup de 2031 se dispute en Caldes de Malavella, todo un hito para el deporte catalán.

Los premiados de SCBCN, Denis O’Brien, Narcís Serra, Iris Tió, Pablo Soler y Pere Monje. / DANIEL LOEWE

Como no podía ser de otra manera, asistió la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, así como el presidente de honor de SCBCN, Manolo Carreras; el presidente del Real Club Náutico de Barcelona, Bernat Antràs; el presidente del Real Club de Tenis Barcelona, Mao Ye o Jordi Puig; Ainhoa Grandes; Gerard Esteva; Tito Ramoneda; Bernat Soler; y Albert Sumarroca, que contribuyó a la velada cediendo los excelentes vinos servidos durante la cena.

Tampoco se lo perdieron María Teresa Samaranch, Alberto Gras y Silvia Agenjo, quien estos días está especialmente pendiente de la recuperación de su padre, Ramon Agenjo, al que deseamos una pronta mejoría. Un acto sin Ramon nunca es lo mismo.

Otro de los reconocimientos fue para la Fundación Pau Casals. El galardón fue recogido por quien fuera ministro del Interior y alcalde de Barcelona, Narcís Serra. Asimismo, el restaurante Via Veneto recibió un merecido homenaje por su extraordinaria trayectoria gastronómica y por haber mantenido ininterrumpidamente su estrella Michelin desde que la obtuvo, junto a Arzak, en 1974.

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Un reconocimiento más que merecido para la familia Monje, que además fue la encargada de ofrecer la exquisita cena con la que culminó una velada redonda.