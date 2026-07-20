Ailén, viviendo en una autocaravana: "He dejado mi piso y ahora esta es mi casa. Mi objetivo es ser nómada digital y vivir viajando por todo el mundo"

El fenómeno de la pandemia de 2020 también trajo consigo nuevas realidades a los entornos laborales de muchas empresas, las cuales estaban asociadas al concepto de ¨teletrabajo¨ que implicó nuevas maneras de desempeñar una función concreta dentro del tejido empresarial.

A raíz de ello, se empezó a popularizar con los años el rol de ¨nómada digital¨, el cual se desprendía de la posibilidad de poder trabajar desde cualquier punto del planeta con la única condición de contar con una conexión a internet de carácter estable.

Y es que esto último se ve reflejado en casos como los de Ailén, una joven que se ha embarcado en una nueva aventura con la que recorrerá diversas partes del mundo en su autocaravana sin tener que dejar de trabajar en ningún momento.

Una imagen de Ailén, nómada digital / Tiktok

Cada vez hay más nómadas digitales

Una opción que cada vez eligen más jóvenes cuyo puesto de trabajo no requiere de ese factor presencial tan necesario en los tiempos prepandemia. Sobre todo, en aquellos puestos donde todas las funciones se llevan a cabo a través de los medios digitales.

Algo que se desprende de una idea bastante lógica para el trabajador: si puedo desempeñar mi trabajo de igual manera tanto en mi empresa como en cualquier parte del mundo, ¿por qué no aprovechar esa libertad para viajar y conocer nuevos lugares sin poner en riesgo mi situación económica?

De hecho, muchos jóvenes que son considerados nómadas digitales lo hacen trabajando para empresas que cuentan con sedes en países ajenos a España, por lo que el factor de la distancia ya queda asumido por parte de la compañía desde el primer momento en el que contrata al trabajador en cuestión.

No obstante, hay muchas empresas que todavía no están a favor del teletrabajo, al que se oponen con diferentes argumentos; aunque bien es cierto que aquel al que más se recurre suele tener que ver con el concepto de productividad y control de los horarios laborales.

Una nómada digital / Imagen de archivo

Por otro lado, no hay que olvidar que, momentos después de la pandemia, comenzaron a surgir estudios en los que se defendía el teletrabajo como un factor de protección para la salud mental de los trabajadores, quienes contarían con una mayor cantidad de tiempo de ocio al no tener que desplazarse a la oficina de forma presencial.

Ahí es donde surge el debate principal con respecto al concepto del teletrabajo, pese a que muchos jóvenes estén optando por convertirse en nómadas digitales y no dejar que su vida quede anclada a un punto físico concreto, tal y como ocurre con el caso de Ailén y el de muchas otras personas que se encuentran en una situación parecida.