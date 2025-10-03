Aída Tomorrow, de Onlyfans, hace público el 'modus operandi' de los futbolistas: "Mbappé me envió una foto 'bomba' y después la borró"

Aída Tomorrow es una influencer y creadora de contenido en plataformas como TikTok y OnlyFans, conocida por compartir temas sobre su vida, trabajo y perspectiva sobre la moda, las relaciones y su participación en el mundo digital. A menudo aparece en contenido con otros influencers y marcas, como se ve en sus publicaciones en redes sociales.

Es común verla en colaboraciones con otros creadores de contenido y con empresas, como en vídeos junto a clínicas estéticas que promocionan tratamientos estéticos.

En una entrevista con Mowlihawk, músico que hace entrevistas mientras conduce en su coche, la influencer desveló algunos momentos relacionados con su vida privada. Tras la pregunta de 'Mowli' sobre su experiencia con futbolistas, ella explica todas las conversaciones que ha tenido y la manera de actuar de los jugadores.

El día que Mbappé la escribió

Primero, con un jugador del Real Madrid: Kylian Mbappé. "Los jugadores son los típicos que te escriben, y si no les contestas borran el mensaje. Mbappé, por ejemplo. Me envió a mi una foto bomba y al día siguiente lo había eliminado. La captura la tendré por ahí porque fue hace un año y medio".

Aída Tomorrow, también afirma haber recibido mensajes de los futbolistas del Barça. "Jugadores del Barça también me hablaron. Mi padre fue futbolista y siempre me dijo que tenía que ser del Depor y del Barça", dice. Pese a que no le gusta el fútbol, suele conversar con algunos de ellos. "Ayer me vio las historias, por ejemplo, el Morad, el cantante, pero no me escribió. He hablado también con jugadores del Barça, conversaciones fluidas pero nunca te siguen para no dejar rastro", cuenta.

Sin embargo, ella tiene a su jugador favorito: Neymar JR. "Neymar está muy bueno, pero no me ha escrito", dice.