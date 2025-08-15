"Esto es para ahorrarse dinero": Gonzalo Bernardos habla sobre la polémica propuesta de jubilación reversible

Por lo general, cuando uno se jubila ello implica retirarse de forma definitiva del mercado laboral para empezar a cobrar una paga estatal en forma de pensión. Pero el Gobierno podría cambiar esta idea por medio de su jubilación reversible/flexible.

La polémica de la jubilación reversible

Esencialmente, el Gobierno propone una variante por la cual un trabajador, después de jubilarse, podría reincorporarse al mercado laboral si así lo deseara. Pero obviamente no sin compensación alguna.

La idea sería de que un pensionista podría combinar así lo que cobra de pensión con lo que cobraría adicionalmente en un trabajo a jornada parcial. De esta forma, podría sumar unos cientos de euros adicionales sin comprometerse como antaño.

Como no podía ser de otra forma, una propuesta así ha llamado la atención de muchos. Uno de los que más ruido ha hecho con sus comentarios en las últimas horas es el famoso economista Gonzalo Bernardos.

El profesor Gonzalo Bernardos / La Nueva España

La opinión del economista no podía ser más clara en este asunto: "Esto es para ahorrarse dinero" asegura Bernardos. ¿Cómo? Pues buscando abaratar el coste general de las pensiones, uno de los temas más candentes de la economía española desde hace años.

Lógicamente, Bernardos apunta que la propuesta de la jubilación reversible/flexible se encuentra en una etapa muy temprana todavía, y que queda muchísimo camino por recorrer hasta el punto de que realmente se puede concretar algo con ello.

De salir adelante esta propuesta, lógicamente implicará un cambio notable en el mercado laboral. Las empresas deberán así establecer nuevas prioridades, considerando las horas limitadas de los jubilados reversibles en contraposición con los nuevos talentos profesionales.