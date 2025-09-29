SUPERMERCADOS
Ahorra tiempo cocinando: este cocedor de huevos tiene muy buena relación calidad/precio
Se trata de un artículo disponible en supermercados solo por tiempo limitado
A veces la rutina no nos deja con tiempo suficiente como para dedicar tanto tiempo a cocinar como nos gustaría, por lo que conviene tener a mano todas las herramientas posibles que nos permitan economizar los ratos que tengamos libres para esta misma tarea.
En este mismo sentid, lo mejor que podemos hacer es contar en nuestra cocina con distintos electrodomésticos que cocinen por nosotros mientras preparamos otras elaboraciones.
Y, precisamente, Lidl ofrece uno de esos que suele estar bastante infravalorado, pero que cuenta con mucha más utilidad de lo que podría parecer en un primer momento.
Hablamos de un electrodoméstico que es capaz de cocer huevos de forma independiente y que podemos conseguir por tan solo 24,99 euros en la tienda online del supermercado.
Esta máquina en cuestión recibe el nombre de ¨Cocedor de huevos¨ de la marca Emerio y es muy sencillo de configurar y de utilizar desde el primer momento.
Esto se debe a que este electrodoméstico cuenta con indicadores de voz multilingües que nos informarán de cuándo estarán listos nuestros huevos, impidiendo que se nos pasen.
De hecho, estamos ante un electrodoméstico que cuenta con muy buena relación calidad precio, dado que es bastante barato para lo que ofrece en términos generales.
Eso sí, hay que tener en cuenta que ocupará cierto espacio en tu cocina, lo cual se conforma como uno de los inconvenientes principales de este Cocedor de huevos de Lidl.
