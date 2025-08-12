Hogar
Ahorra en tu factura de la luz al utilizar este botón del aire acondicionado
Este programa del aire acondicionado ayuda a mejorar la eficiencia del dispositivo
Esta semana, la península ibérica está sufriendo las temperaturas más altas de 2025. Los termómetros de gran parte del país están superando los 40 grados, complicando la vida cotidiana de millones de españoles.
En este contexto, muchos ciudadanos recurren al aire acondicionado para soportar este calor intenso. Desafortunadamente, este dispositivo tiene un elevado coste energético, aumentando nuestra factura de electricidad.
No obstante, una parte de los usuarios desconoce un botón del aire acondicionado que reduce el importe del suministro. Este aparato cuenta con diferentes programas, que ayudan a regular las temperaturas o establecer un horario automático.
Además, también es posible programar esta función más económica. Hablamos de la función 'Dry', es decir, 'seco' en nuestro idioma. Este modo del aire acondicionado reduce la humedad de la habitación donde se encuentre el aparato.
Es habitual que esta función aparezca representada por una gota de agua. Con este programa, podemos reducir la sensación térmica que se produce en ambientes húmedos, como las poblaciones que se encuentran cerca de la costa. Por otra parte, no es recomendable utilizar esta función en ambientes secos.
Este programa del aire acondicionado ayuda a mejorar la eficiencia del dispositivo, ya que no utiliza tanta energía como para enfriar la habitación, pero sí que reduce la sensación de calor.
La combinación de humedad y altas temperaturas aumenta la sensación térmica, haciendo que el calor sea más intenso. En ambientes húmedos, el cuerpo humano intenta compensar la dificultad para enfriarse aumentando la sudoración.
Esta complicación para regular la temperatura puede provocar fatiga y agotamiento. En verano, recuerda mantenerte hidratado, protegerte de la radiación solar y utilizar ropa fresca.
