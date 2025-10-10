Ahorra dinero en Lidl: usa este código especial de descuento válido por tiempo limitado

Teniendo en cuenta cómo está subiendo el precio de la compra últimamente, sale a cuenta prestar atención a cualquier promoción disponible en supermercados con tal de ahorrar algo de dinero.

Y, precisamente, la cadena de Lidl ha querido celebrar la jornada de hoy con una oferta a través de la que podemos obtener un buen descuento en los artículos que compremos en sus establecimientos.

En este caso en concreto, estamos hablando de una promoción que se desbloquea a través del siguiente código que deberás introducir antes de hacer el pago: VALELAPENA.

En este mismo sentido, se trata de un código que solo es válido para comprar a través de la tienda online de Lidl o de su app, con un 15% y un 25% de descuento respectivamente.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este cupón es de uso bastante limitado: solo estará disponible hoy mismo, 10 de octubre y será exclusivo para los primeros 10.000 pedidos.

Además de esto, Lidl ha estrenado otra promoción con la que podemos ahorrarnos los gastos de envío de la compra en caso de que esta supere los 79 euros en total.

Por tanto, nos encontramos ante una oportunidad única de conseguir un buen descuento en los artículos que compremos si conseguimos combinar ambas promociones.

Por lo demás y teniendo en cuenta las fechas que se aproximan, no sería extraño que Lidl compartiera más promociones similares pronto, por lo que habrá que estar atentos a sus futuros movimientos.