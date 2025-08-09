Ahorra más en tu compra: Las 8 ofertas de supermercado que no debes dejar escapar

Con lo caro que está absolutamente todo a día de hoy, uno siempre busca ahorrar al máximo haciendo la compra. Pero para ello hay que tener en cuenta una serie de ofertas que no se deben dejar pasar. Hoy, rescato ese tipo de ofertas que te ayudarán a llenar el carrito por menos.

Las ofertas de supermercado que te ayudarán a ahorrar

Comenzando por los clásicos 3x2 o 2x1, este tipo de ofertas deben ser prioridad en tus compras. En productos como pasta o arroz, con una caducidad muy a largo plazo, pueden realmente acabar marcando mucho la diferencia.

Otro clásico es el de 'la segunda unidad al 50%'. En algunas promociones, al comprar dos productos de una misma unidad uno se encuentra con que la segunda se paga solo a mitad de precio, algo que lógicamente supone un ahorro palpable.

Este otro truco ya es un poco más específico de supermercado, pero cadenas como Carrefour cuentan con ventajas del tipo 'ChequeAhorro' mediante el que obtener descuentos por una serie de puntos canjeables. Aunque no suelen ser grandes rebajas, a largo plazo se notan.

También hay que considerar las compras en packs ahorro o gran volumen, lo que implica hacerse con grandes cantidades de un mismo producto por menos. Con esto, se llena rápido el carro si uno tiene buen ojo.

De igual forma hay que considerar otros dos tipos de ofertas: las de productos de marca blanca, con bienes que remiten al propio supermercado y se venden a un menor precio que el de grandes franquicias, y los productos con descuento de caducidad a corto plazo, que suelen verse enormemente rebajados.

Por otro lado, un tipo de oferta llamativa que puede ser bastante útil con algo de suerte es la de 'venta cruzada'; es decir, por comprar dos unidades de 'X' productos, nos regalan una de 'Y'. Si coincide que ambos nos sirven, es claramente una ventaja.

En última instancia hay que tener en cuenta los descuentos que surgen durante épocas especiales del año, como el que cada vez más popular Black Friday. Si tienes un ojo puesto en todas estas ofertas, tienes asegurado acabar gastando menos en tus compras.