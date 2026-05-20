Agustín Peralt, experto en efectividad: "En España estamos compensando la falta de productividad con más horas de trabajo"

La productividad laboral sigue siendo una de las asignaturas pendientes del tejido empresarial español. Mientras algunos países europeos destacan por tener jornadas de trabajo más cortas y organizadas, en el modelo mediterráneo todavía predominan las largas horas de trabajo y la dificultad para desconectar.

Se ha hablado mucho de ello, pero ahora lo hace Agustín Peralt, experto en efectividad y uno de los autores del interesantísimo libro 'Trabaja como un nórdico, vive como un mediterráneo'.

El especialista lo tiene muy claro: "el gran problema es que en España estamos supliendo la falta de productividad con más horas de trabajo". Un problema que no tienen otras zonas de Europa.

Sin ir más lejos, según explica, los países nórdicos han conseguido desarrollar una cultura basada en la planificación, la organización y el foco en las prioridades, algo que todavía cuesta implantar en muchos entornos laborales de nuestra región.

El nivel de productividad y eficiencia medio de la empresa en España baja 5,05 puntos respecto a 2023 / Shutterstock

Peralt cree que el modelo mediterráneo tienes sus ventajas y fortalezas, sobre todo en las relaciones sociales y la capacidad para disfrutar del tiempo personal. Sin embargo, sostiene que esa flexibilidad se convierte en una trampa cuando no existe una buena gestión del tiempo:

"Muchas veces acabamos trabajando más horas simplemente porque no somos lo suficientemente efectivos", afirma.

Una de las principales diferencias tiene su origen en la misma educación: "en España no se enseña algo tan básico como organización personal desde pequeños, y eso termina afectando al liderazgo, a la resiliencia y a la productividad".

Sea como sea, Peralt no quiere copiar por completo el estilo nórdico, pero sí que desea un equilibrio capaz de combinar la organización del norte de Europa con la cercanía y la calidad de vida que encontramos en los países mediterráneos.