Ni ducha ni toalla: así puedes eliminar la arena de tus pies antes de irte de la playa

En verano, la playa es uno de los planes de ocio más frecuentes entre la población. Este entorno natural es perfecto para refrescarse y disfrutar al aire libre con tus seres queridos. No obstante, al volver de la misma es habitual que se nos pegue la arena en la piel.

Cuando la arena se adhiere a nuestro cuerpo, es difícil de quitar por completo y la acabamos arrastrando hasta casa. Generalmente, se utiliza el agua de las duchas públicas o las propias toallas, sin demasiado éxito.

En los últimos días, se ha hecho viral en redes sociales un accesorio muy útil para retirar la arena en pocos segundos y sin necesidad de mojarse. Hablamos de los removedores de arena para playa, un objeto diseñado para solucionar este problema.

Este artículo con forma de manopla elimina las partículas de arena sin esfuerzo y con una textura suave. Además, en tiendas online como Amazon se puede adquirir por un precio de 6 euros, facilitando su acceso.

En este contexto, la creadora de contenido @mamadejohannaychloe también ha compartido un consejo para retirar la arena de forma sencilla. Este truco consiste en aplicar polvos de talco por la piel después de pasar una jornada en la playa.

Este producto es capaz de absorber la humedad, retirando de la piel sustancias como sudor, agua y protector solar. De esta forma, resultará más sencillo quitar los granos de arena de nuestro cuerpo.

A pesar de la recomendación, muchos usuarios destacan lo incómodo que resultaría llevar un recipiente con polvos de talco a la playa. Aunque resulte menos efectivo, algunas personas prefieren utilizar las tradicionales duchas.

Finalmente, la influencer Marta Pombo fue tendencia hace un par de años por compartir "el truco de vuestra vida para la playa y combatir la arena que se queda pegada a la piel". En este caso, se trataba de una esponja de baño: "pasáis esto por la piel y flipáis, es que se va sola".