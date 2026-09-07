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Ni con agua ni con polvo: la marca de Rafa Nadal presenta una nueva forma de tomar creatina
NDL Pro-Health, la firma de complementos alimenticios creada por Rafa Nadal y Cantabria Labs, lanza un formato pensado para facilitar la constancia en la suplementación
Mantener una rutina de suplementación durante el verano no siempre resulta sencillo. Los viajes, los cambios de horario y las escapadas fuera de casa suelen desbaratar hábitos que, aunque sencillos, dependen sobre todo de la constancia. Es precisamente ese el problema que NDL Pro-Health, la marca de complementos creada por Rafa Nadal y Cantabria Labs, busca resolver con su último lanzamiento.
Se trata de Creatine Gummies, una nueva forma de tomar creatina en formato gominola con sabor tropical, pensada para quienes no siempre pueden o quieren recurrir al formato en polvo tradicional. La idea, según explica la marca, es que mantener la suplementación diaria sea tan sencillo como llevar tres gominolas en el bolso, la mochila o la maleta.
La creatina es uno de los suplementos con mayor respaldo científico dentro de la nutrición deportiva, pero su formato habitual no siempre encaja con un ritmo de vida en movimiento. Por eso, cada vez ganan más terreno las presentaciones que eliminan barreras y facilitan que el hábito se mantenga en el tiempo. Las nuevas gominolas no necesitan agua, están listas para tomar y pueden consumirse en cualquier momento y lugar.
Cada dosis diaria, compuesta por tres gominolas, aporta 3 gramos de creatina pura con un 99,5% de pureza, la cantidad reconocida por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para lograr su efecto beneficioso: mejorar el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad. La fórmula suma además vitamina B6, que contribuye al metabolismo energético normal y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.
Sin azúcar, sin gluten y apta para veganos
El producto está pensado para personas adultas y activas, tanto si entrenan de forma habitual como si simplemente buscan mantener un estilo de vida saludable. Su formulación es sin azúcar, sin gluten, sin lactosa ni gelatina, y apta para veganos, adaptándose a distintos estilos de alimentación.
Cada bote incluye 90 gominolas, equivalentes a 30 días de uso a razón de tres unidades diarias, con un precio recomendado de 19,95 euros, IVA incluido.
NDL Pro-Health nació en 2023 con el objetivo de acompañar a las personas en la construcción de hábitos saludables dentro de un estilo de vida activo. La marca cuenta con tres líneas de producto, Everyday, Performance y Recovery, orientadas a optimizar el rendimiento, prevenir lesiones y favorecer la recuperación, tanto en deportistas profesionales como amateurs.
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