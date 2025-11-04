SOCIEDAD
Agua del grifo mejor: la OCU lo deja claro tras un análisis de más de 91 aguas embotelladas
Cerca de la mitad de la población en España no consume nada de agua del grifo
No son pocas las familias españolas que son reacias a tomar agua del grifo y prefieren directamente agua embotellada, aunque suponga un impacto mayor para el bolsillo (pequeño, en cualquiera de los casos, pero es un impacto). Así lo ha concluido la OCU (la Organización de Consumidores y Usuarios) tras realizar un exhaustivo análisis de hasta 91 aguas embotelladas de diferentes marcas, tanto de comerciales como blancas.
El análisis demuestra que un 41% de los españoles nunca consume agua del grifo, y esta cifra se dispara hasta el 70% si nos vamos a las zonas costeras, donde a veces el agua embotellada es algo más barata. Como hemos comentado antes, también han evaluado las calidades de hasta 91 tipos de aguas embotelladas, 69 sin gas y 22 con gas, disponibles en cadenas famosas como Mercadona, Carrefour, etc, y los resultados son muy relevantes.
Por un lado, el agua con gas es un 67% más caro que en su equivalente sin gas. Pero es que además, el análisis ha demostrado que no hace falta comprar un agua de marca comercial para obtener un producto de mayor calidad, ya que las aguas minerales sin gas de marca blanca son, en promedio, un 52% más baratas que las de marcas reconocidas, y son igual de recomendables.
Pero yendo más lejos, lo que la OCU recomienda beber agua del grifo en lugar de embotellada, algo que muchos españoles evitan hacer, precisamente. Los dos motivos clave son los siguientes: la sostenibilidad económica (ya que se evita derramar residuos plásticos y reduce la huella de carbono asociada a la producción; y por supuesto, el ahorro económico. Pero si por necesidad o preferencia, alguien prefiere el agua embotellada, no tiene por qué irse a las opciones más caras.
