Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar

Un agricultor colombiano, José Mariena Cartolos, ha hecho un hallazgo increíble en Bogotá. El labrador trabajaba una plantación de palma, un terreno que ha pertenecido a su familia desde hace más de 200 años.

No obstante, ninguno de sus familiares había hecho este descubrimiento, que podría haber cambiado el rumbo de su vida. De hecho, José Mariena tuvo que solicitar una ayuda de 3.000 euros al cambio al Gobierno de Colombia para comenzar la plantación.

Cuando el campesino comenzó a trabajar la tierra, encontró un objeto de lo más inesperado. Al cavar, la herramienta impactó contra unos cubos de color azul que estaban enterrados bajo tierra.

En su interior, permanecían guardadas unas bolsas con millones de dólares. Además, este tesoro pertenecía nada más ni nada menos que al narcotraficante Pablo Escobar, asesinado por la DEA en 1993.

En total, los cubos alcanzaban la cantidad de 600 millones de dólares. Desafortunadamente, para Mariena, el agricultor no pudo hacerse con el tesoro encontrado.

Cubos con dinero de Pablo Escobar, en Colombia. / Redes

El colombiano entregó el dinero a las autoridades, y las mismas se encargarán de donarlo a varias asociaciones sociales y económicas en Colombia. Este importe podría animar a los ciudadanos a buscar el resto de la fortuna de 'El Patrón', estimada en 30.000 millones de dólares.

Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, encontró 18 millones de dólares pertenecientes a su tío. Según el noticiero 'Red+ Noticias', el botín también estaba formado por una pepa de oro, radios, una cámara de fotos, una máquina de escribir y una lapicera de oro.

En este caso, los billetes se encontraban en un muy mal estado y no tenía ningún valor efectivo. Los expertos creen que todavía hay muchos tesoros por encontrar en diferentes puntos del país.