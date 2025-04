Agresión en Sant Jordi: el escritor y militar Pedro Baños, lesionado durante una firma de libros

Se ha liado este Sant Jordi 2025 en Barcelona. Pedro Baños Bajo, escritor, analista geopolítico y coronel de origen leonés, muy conocido por obras como 'La encrucijada mundial: Un manual del mañana' (2022), ha sido agredido durante la firma de libros que presidía en la ciudad condal este miércoles 23 de abril de 2025.

Sorprende que en un evento masivo con un enorme dispositivo de seguridad, al que acuden familias y niños, se pueda producir una agresión de este calibre. Pero ha sido el propio Pedro Baños quien ha confirmado la noticia:

"Queridos amigos, esta mañana he sufrido una agresión mientras firmaba libros en Barcelona con motivo de Sant Jordi", empezó publicando en X el escritor y militar.

Los Mossos d'Esquadra ya investigan lo ocurrido, descrito por el propio protagonista de la agresión: "ahora estoy presentando la denuncia ante los Mossos (un trato excelente), y con el parte médico de lesiones. Esta tarde volveré a las firmas en cuanto pueda. Os pido disculpas a las personas que me habéis esperado y no os he podido atender".

No se ha confirmado el motivo por el cual un ciudadano agredió a Pedro Baños Bajo, ni las lesiones que ha sufrido el escritor. Sin embargo, fuentes policiales están trabajando para encontrar al responsable de la agresión.

¿Quién es Pedro Baños Bajo?

Con 6 títulos publicados en 7 años, 50 ediciones y más de 300.000 ejemplares vendidos, es uno de los escritores de geopolítica más leídos en España, al mismo tiempo que polémicos.

'La encrucijada mundial: Un manual del mañana' es una de sus últimas novelas, una descripción detallada de las circunstancias que se están dando hoy en día y las que vamos a padecer en el futuro inmediato en un mundo hiperconectado, proponiendo soluciones a posibles problemas.