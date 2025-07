La agonía de Hulk Hogan antes de morir: Sus angustiosos últimos 30 minutos de vida

La reciente muerte del exluchador Hulk Hogan ha dejado a los seguidores de la lucha libre en estado de 'shock'. 'Hollywood Hogan' tenía 71 años y en los últimos días se había especulado con la posibilidad de que su salud hubiera empeorado debido a una afectación al corazón que finalmente terminó con su vida.

Así lo apuntaba la familia, que apuntaba que durante las últimas semanas Terry Bollea, nombre real del miembro del Salón de la Fama de la WWE, se encontraba mal de salud con dificultades para respirar, por lo que tenía que usar oxígeno, que se unía a la pérdida de peso, muy notoria en una persona que en su momento dorado llegó a pesar 137 kilos, con 2,01 metros de altura.

Hulk Hogan. / ·

Últimamente, incluso se había llegado a apuntar que a Hogan se le hacía muy complicado articular palabra y que no podía hablar. El presentador del podcast 'Bubba The Love Sponge', Lummy, quien había participado en la filial de la WWE, 'TNA Impact!', aseguraba que la situación no auguraba un final feliz: "Su tráquea o lo que sea se dañó y está teniendo problemas y no se ve bien. No se ve nada bien", aseguraba.

Los 30 minutos más agónicos de Hulk Hogan

Según apuntan algunos medios internacionales, la superestrella de la lucha libre vivió unos agónicos últimos 30 minutos de vida, mientras los médicos intentaban hacer todo lo posible para salvarle la vida.

El servicio de emergencias llegó a su casa a las 9:51 horas de la mañana del jueves e intentaron reanimar a la leyenda del 'wrestling' durante más de 30 minutos, justo antes de enviarle al hospital en ambulancia, donde terminó muriendo.

La casa de Hulk Hogan en Florida donde sufrió el paro cardíaco que terminó con su vida. / Tampa Bay Times

Así lo indicaba el comunicado emitido por la policía: "El personal del Departamento de Bomberos y del Departamento de Policía de Clearwater respondió a una llamada médica hoy a las 9:51 horas en la cuadra 1.000 de la avenida Eldorado en Clearwater Beach. La llamada se debía a un paro cardíaco. Terry Bollea, residente de 71 años, también conocido como Hulk Hogan, fue atendido por los equipos de Bomberos y Rescate de Clearwater antes de ser trasladado por Sunstar al Hospital Morton Plant, donde fue declarado fallecido", aseguraba.

Ya se había especulado con la posibilidad de que el exluchador estuviera viviendo las últimas semanas de vida, aunque su mujer, Sky Daily, había comentado que estaba recuperándose.

El medio TMZ en junio reveló que ya había tenido que acudir al hospital por culpa de unas molestias después de haber sido sometido a una operación para solucionar una discectomía y practicarle una fusión cervical anterior en su espalda, tras una operación el pasado mes de mayo. En total, Hogan recibió hasta 25 intervenciones quirúrgicas en la última década a raíz de los problemas de salud que arrastraba.