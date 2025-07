Un agente de viajes profesional revela cinco destinos turísticos que recomienda evitar a toda costa en verano

El verano ya es una realidad. La mayoría de los españoles ya tienen decidido cómo serán sus vacaciones, pero algunos esperan hasta el último minuto para decidir adónde irán. Por este motivo, un agente de viajes ha compartido un vídeo en TikTok desaconsejando cinco destinos para visitar durante estas vacaciones veraniegas.

El hombre, desde la cuenta 'Turama', expone que "estos son los cinco destinos turísticos que como agente de viajes profesional considero más sobrevalorados", aparte reconoce que no solo lo dice como experto, sino "también como viajero empedernido desde hace más de 30 años".

El quinto lugar que no recomienda acudir en verano a Cabo Verde, debido a que "viajar a Cabo Verde como una alternativa a viajar a las Islas Canarias es lo mismo que comprarse un Fiat Panda como una alternativa a compararse un Ferrari F40". No es una opción.

La siguiente localidad que desaconseja es la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica: "Si nunca te han atracado a mano armada y deseas vivir esa experiencia, Johannesburgo es el destino ideal para ti. Además, siempre podrás decir que te han robado en una de las ciudades más feas con diferencia del planeta Tierra".

En el tercer puesto coloca a las islas Hawái, aunque salva un par de cosas, el experto asegura que "es un destino ideal para un jubilado estadounidense de más de 70 años ,que tiene en su casa una colección de camisas que no se atreve a vestir en ningún otro sitio".

El penúltimo destino que no iría es Corea del Sur: "País excesivamente caro para lo que ofrece. Además, no tratan demasiado bien al turista extranjero. Me resulta anodino, insípido e, incluso, añadiría que bastante triste".

No tiene dudas en decir que regresas a tu casa "envuelto en una gran depresión". En el puesto número uno, el agente revela que el peor lugar al que puedes acudir en estas fechas es Catar.

@turama19 5 destinos turísticos que no suelo recomendar a mis clientes. ♬ sonido original - Turama

"O lo que es lo mismo: la ciudad de Doha. Para mi gusto, Catar equivale, dentro del sector turístico, exactamente a una gasolinera en medio de una autopista; es decir, un sitio en el que te bajas, haces tus necesidades, comes algo rápido, descansas unos minutos y te vas. No da para más", alerta a sus clientes.